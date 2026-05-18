У Андриса Кулбергса, которому президент Ринкевич доверил формирование нового правительства, осталась всего неделя, чтобы дать ему расклад по возможной коалиции. Политики "Объединенного списка" (ОС) сегодня встретятся с представителями Национального объединения и Союза зеленых и крестьян (СЗК), чтобы обсудить возможности формирования новой коалиции, сообщил руководитель фракции ОС в Сейме Эдгарс Таварс.

После встречи партии сообщат о результатах переговоров.

Как сообщалось, президент Эдгар Ринкевич решил доверить формирование нового правительства депутату ОС Андрису Кулбергсу.

Ринкевич ожидает от Кулбергса сообщения о существенном прогрессе до 25 мая - о конкретных очертаниях коалиции, распределении сфер ответственности между партиями и правительственной декларации.

Президент поблагодарил партии за открытые и конструктивные переговоры, подчеркнув, что наблюдается единодушие и желание работать. Это, по словам Ринкевича, дает основание полагать, что партии смогут сформировать дееспособное правительство, пользующееся поддержкой в Сейме, хотя, с учетом прежней напряженной политической риторики, процесс не будет легким.

"Новое Единство" заявило, что готово к разговору с Кулбергсом и ожидает от кандидата в премьеры предложений о приоритетах, предстоящих задачах и возможностях сотрудничества.

СЗК также ждет конкретных предложений от Кулбергса по формированию нового правительства.

Тем временем "Прогрессивные" указали, что будут ждать от Кулбергса приглашения на переговоры, в ходе которых хотят услышать его мнение по важным для партии вопросам.

Партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ) может поддержать правительство, в которое войдут Нацобъединение, СЗК и ОС, но не поддержит правительство, в котором будут "Новое Единство" и "Прогрессивные", заявила агентству ЛЕТА руководитель фракции ЛПМ Линда Лиепиня.

У Нацобъединения в Сейме 12 депутатов, у ОС - 13, а у СЗК - официально 16, однако партия рассчитывает на 18 голосов. Это количество голосов не обеспечивает потенциальной коалиции большинство в парламенте. У ЛПМ в Сейме восемь депутатов, но партию поддерживают также несколько независимых депутатов.

Конфликты в прежней коалиции обострились 10 мая после решения премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") отправить в отставку министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные") из-за инцидентов с дронами в Латгале.

"Прогрессивные" заявили, что премьер не способна ответственно руководить правительством и призвали президента начать консультации по формированию нового Кабинета министров.

14 мая премьер-министр объявила об отставке, а инициативу по формированию нового правительства взяли на себя Нацобъединение, СЗК и ОС, рассматривая также участие в коалиции других партнеров, в том числе "Нового Единства".