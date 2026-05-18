По данным Amnesty International, в прошлом году в мире было казнено больше людей, чем когда-либо за последние 44 года.

В 17 странах были приведены в исполнение 2707 смертных приговоров — это на 78% больше, чем в 2024 году. Такие данные содержатся в ежегодном докладе организации, которая ведет подобную статистику с 1981 года, сообщает NOS.

При этом статистика не учитывает массовые протесты в Иране и последовавшие за ними жесткие репрессии со стороны властей в январе этого года. Тем не менее уже в 2025 году большинство зарегистрированных казней пришлось именно на Иран — 2159 случаев, что вдвое больше, чем годом ранее.

«Посеять страх»

По мнению Amnesty International, столь высокий уровень казней связан прежде всего с действиями небольшого числа государств, продолжающих использовать смертную казнь как инструмент устрашения. Помимо Ирана, к таким странам организация относит Северную Корею и Саудовскую Аравию.

«Это постыдное меньшинство стран использует смертную казнь как оружие для запугивания, подавления инакомыслия и демонстрации власти над бедными и маргинализированными сообществами», — заявила генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар.

Данные по Китаю в отчет не включены, поскольку считаются государственной тайной. Однако правозащитники полагают, что число казней там «вероятно, исчисляется тысячами», что делает Китай крупнейшим исполнителем смертных приговоров в мире.

Борьба с наркотиками

Смертная казнь активно применяется в рамках борьбы с наркотиками и связанными с ними преступлениями. Так, в Китае (точные данные неизвестны), Иране (998 казней) и Саудовской Аравии (240) подобные приговоры используются особенно часто. Почти половина всех известных казней — 1257 случаев — была связана именно с преступлениями в сфере наркотиков.

Алжир, Кувейт и Мальдивы в прошлом году приняли законы, расширяющие применение смертной казни за преступления, связанные с наркотиками.

За последние пять лет смертные казни ежегодно проводились в десяти странах: Китае, Египте, Иране, Ираке, Северной Корее, Саудовской Аравии, Сомали, США, Вьетнаме и Йемене. Кроме того, в прошлом году после перерыва казни возобновились в Японии, Южном Судане, Тайване и Объединенных Арабских Эмиратах.

В Европе и Центральной Азии за последний год не было зарегистрировано ни одной казни или нового смертного приговора. США уже 17-й год подряд остаются единственной страной Северной и Южной Америки, где проводятся казни, причем почти половина из них пришлась на штат Флорида.