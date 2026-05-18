В нашей республике разрабатывается Закон развития Восточных приграничных территорий. О проблеме дискутировали в Сейме, где уже действует подкомиссия по Латгалии, коей руководит Эдмундс Тейрумниекс (Национальное объединение).

В парламенте выступали также председатель Совета развития Латгальского региона планирования Алдис Адамовичс и председатель исполнительного совета Латгальского конгресса Агрис Битанс.

Брюссельский пакт — и наша окраина

«Европейский Восточный фланг защищает всю Европу», – заявила недавно глава Евроскомиссии Урсула фон дер Ляйен, вспомнив, видимо, свою бытность министром обороны ФРГ.

18 февраля сего года в штаб-квартире Евросоюза было принято «Сообщение о регионах Восточного приграничья ЕС, граничащих с Россией, Беларусью и Украиной». Что касается упомянутой в названии России, то самой продолжительной границей с ней обладает Финляндия, сопоставимы по протяженности рубежей Эстония, Латвия, Литва и Польша. С Беларусью граничат Латвия, Литва и Польша; с Украиной — Польша, Словакия, Венгрия и Румыния.

В нашем же приграничье Брюссель обнаружил следующие печальные социально-экономические тренды:

Повышенные риски безопасности;

Экономический спад и неопределенность;

Депопуляция и низкая рождаемость;

Cтарение и эмиграция населения;

Отток молодых, образованных и квалифицированных людей;

Нехватка инвестиций и рабочей силы;

Ослабление публичного финансирования, уменьшение или прекращение основных услуг;

Угроза информационному пространству.

Со стороны ЕС в Латгалии, в свою очередь, ждут:

безопасности и обороны;

обеспечения инвестиций;

использования местных преимуществ региона;

улучшения связности (в транспортном и коммуникационном отношении – с остальной Латвией);

концентрации на человеческом ресурсе.

На границе тучи ходят хмуро

Восточное приграничье, включающее в себя как собственно Латгальский регион планирования, так и Алуксненский край (относится к Видземе) должен получить «особый правовой статус», собственные законодательные рамки, что позволит самоуправлениям обрести «правовые основы обеспечения регионального роста и привлечения инвестиций, увеличить устойчивость и благосостояние жителей».

Между тем, в Сейме на презентации был предъявлен и слайд, демонстрирующий враждебные намерения соседних государств. Приводить и обсуждать мы его тут не будем, отметим лишь, что закрытие сельскохозяйственных и промышленных предприятий, школ, домов культуры и почтовых отделений, а также отток населения из Латгалии были характерны и в 1990-е, и в 2000-е, и в 2010-е годы — когда отношения между бывшими союзными республиками были вполне прагматичными, а с Беларусью так и вовсе дружескими.

От налогов до культуры

В видении латгальских активистов, коих ныне активно поддерживает Сейм (а как же может быть иначе в преддверии парламентских выборов?), благодаря «статусу стратегической территории» ЕС, в регион польются средства из госбюджета и евродотаций. Их потратят на:

Предпринимательскую деятельность и привлечение инвестиций;

Развитие транспорта и логистики (европейская сеть TE*-T, дороги, мосты);

Доступность и долговременность образования и профессионального обучения;

Социальный уход и услуги здоровья;

Облегченная налоговая политика;

Сохранение культурной идентичности, в т.ч. развитие латгальского языка и наследия.

Относительно последнего направления следует заметить, что, отнюдь не в меньшей степени, для мультикультурной Латгалии стоит рассматривать как маяки культурного туризма — русских староверов, еврейские местечки, а также Инфлянты Польские. Все это может стать, при должном брендинге – весьма прибыльными статьями местного бюджета.

Развивать же все вышеперечисленное предполагается путем «приоритетного доступа к программам политики когезии Европейского Союза и другим финансовым ресурсам». Правительство Эвики Силини («Новое Единство») впервые за всю новейшую историю ЛР сформировало Тематический комитет социально-экономического развития и укрепления безопасности Восточного приграничья Латвии (распоряжение ** 2024/1.2.1-158 от 30 апреля 2024 года). Руководство комитетом решительно взяла в свои руки сама премьер-министр, есть также бюро из 3 местных представителей.

В ожидании спецфонда

Фонд развития Восточного приграничья, который стартует одновременно с принятием регионального закона, будет «предоставлять целевую финансовую поддержку коммерсантам, стартапам и инвесторам, ведущим хозяйственную деятельность на территории Восточного приграничья».

Правительству еще предстоит утвердить порядок деятельности Фонда, условия выделения средств и приоритетов. Фонд будет формироваться за счет государственных бюджетных средств, финансирования фондов Евросоюза и прочих международных финансовых инструментов.

Деньги фонда могли бы расходоваться на укрепление специальных экономических зон. Напомним: Латгальская специальная экономическая зона действует с 2017 года и охватывает всю территорию Латгалии. Ее особенность в том, что предприниматель сам выбирает подходящее место в регионе, которому присваивается статус СЭЗ.

В свою очередь Резекненская специальная экономическая зона работает уже более 20 лет, охватывает территорию города Резекне и прилегающий край. Предприятия, получившие статус участника СЭЗ, получают значительные налоговые скидки: до 80% на прямой налог — подоходный налог с предприятий, а также льготы по налогу на недвижимость.

Фонд также смог бы формировать стартовый начальный капитал предприятий; поддерживать привлечение человеческих ресурсов для предприятий, в т.ч. строительства жилья работникам; вкладываться в инновации, развитие экспортоемких отраслей и продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Предусматриваются также банковские гарантии и инструменты покрытия риска. Так что в ближайшие годы при подобной «подушке безопасности» в Латгалию вложится если не Илон Маск, то местные бизнес-визионеры!

ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ

По данным Центрального агентства финансов и договоров, Латгалия стала региональным лидером по количеству проектов развития инфраструктуры предпринимательской деятельности — 12 заявок из 31 по всей стране. Регион готов освоить 16,2 миллиона евро.