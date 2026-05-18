Молодая супруга легенды Голливуда Алехандра Гир наконец-то позволила поклонникам увидеть лица их общих детей.

Испанская публицистка и общественный деятель поделилась редким семейным кадром, приурочив публикацию ко Дню матери, который в США отмечали менее недели назад. На снимках нет привычной ретуши и нелепого фотошопа, которым обычно скрывают черты лица звездных наследников.

Снимок сопровождало искреннее послание: «Материнство — самая тяжелая работа, которую я когда-либо делала, и одновременно самая священная. Оно требует от нас быть сильными, когда мы устали; мягкими, когда мир жесток; терпеливыми, когда эмоции переполняют; и любящими даже в те моменты, когда мы сами еще учимся. Я хочу почтить каждую мать, которая отдает себя без остатка, часто в тишине. Каждую женщину, которая не сдается. Пусть мы лучше осознаем силу матерей и больше поддерживаем друг друга».

На семейном снимке 76-летний Ричард Гир (звезда фильмов «Сбежавшая невеста» и «Красотка») запечатлен вместе с тремя детьми: семилетним Александром, шестилетним Джеймсом и 13-летним Альбертом — сыном Алехандры от предыдущего брака. Актер и мальчики сложили руки сердечком, будто посылая этот жест любви самой Алехандре в ее праздник.

«Прекрасная семья. Из Ричарда вышел лучший папа», «Какие вы все красивые», «Лучи любви посылаю легенде кино», — писали фанаты.

И здесь фанатов ждал сюрприз: актер, дважды признававшийся самым сексуальным мужчиной мира по версии популярного американского издания, выглядит совсем иначе — по-семейному. Несмотря на домашнюю одежду и заметные морщинки на лице, он по-прежнему сохраняет тот самый голливудский лоск.

Тем не менее, несмотря на почти 35-летнюю разницу в возрасте и слухи в прессе о возможных проблемах на этой почве, Ричард Гир, похоже, по-настоящему счастлив в браке. Алехандра время от времени публикует видео и фото с их совместных поездок на море, а также рассказывает, как все семейство поддерживает благотворительные акции и фонды.

Тем не менее поклонники отметили, что даже спустя десятилетия актёр сохраняет фирменную харизму и узнаваемый голливудский шарм.

По мнению редакции, история Ричард Гир и Алехандры Гир показывает, что даже под постоянным вниманием публики можно сохранить семейную теплоту и личное счастье. Поклонников особенно тронуло то, насколько естественно и спокойно выглядит актёр рядом с близкими — без голливудского блеска, но с очевидным ощущением гармонии и любви.