Лидеры Европейского союза, желающие вести диалог с Владимиром Путиным, могут просто ему позвонить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в понедельник приводит украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на The Moscow Times.

Песков прокомментировал проходящие в Европе дискуссии о возможных контактах с Москвой.

«Эти размышления где-то витают в воздухе, но в действительности Путин так же близок к ним, как телефонная трубка», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Также пресс-секретарь выразил надежду, что в Европе такой подход в конечном итоге возобладает и найдет некое реальное воплощение.

«Российская сторона к этому готова», – подтвердил он.

Издание отметило, что это заявление было сделано на фоне призыва, с которым на выходных выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В субботу на конференции имени Леннарта Мери эстонский министр выступил с речью, в которой предложил не активизировать переговоры с Россией, а, наоборот, усилить санкционное давление.

«Сейчас не время для разговоров или переговоров», – сказал Цахкна, выразив мнение, что Москва активизировала контакты с европейскими странами именно из-за ослабления экономики и тупиковой ситуации на украинском фронте.

Министр отметил, что у Путина заканчиваются варианты, а введенные санкции приносят плоды. В качестве признаков уязвимости России министр привел ограничение доступа в интернет, экономический спад и сокращенный формат парада Победы 9 мая.

«Тон изменился. Все понимают, что сейчас самый подходящий момент для оказания давления на Россию», – сказал глава МИД Эстонии.

По данным издания, председатель Европейского совета Антониу Кошта в то же время говорил о наличии потенциала для переговоров с Москвой.

Кошта утверждал, что консультируется с лидерами всех 27 стран Евросоюза, чтобы определить круг вопросов для обсуждения с Россией, когда для этого будут созданы подходящие условия.

В то же время Кошта признал, что в настоящее время никто не видит признаков готовности Москвы к эффективному участию в серьезных переговорах.

Песков тем временем высказал мнение, что бывший премьер-министр Эстонии и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас не должна быть переговорщиком от объединения с Россией.

«Ей будет нелегко. Если помните, Путин говорил, что им [переговорщиком] в принципе может быть любой, кто еще не успел наговорить много гадостей», – сказал пресс-секретарь главы Кремля.

По данным УНИАН, Каллас заявила, что кандидатура бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера не может рассматриваться на пост представителя Евросоюза на переговорах с Россией. Каллас подтвердила, что Украина не одобрит его кандидатуру.

«Если дать России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень разумно», – высказала мнение Каллас.

«Шрёдер был высокопоставленным лоббистом российского государства и компаний, и понятно, почему Путин хочет видеть именно его», – добавила глава внешнеполитического ведомства.

Издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники сообщило, что вместо Шрёдера лучшим кандидатом на роль посредника считается бывший канцлер Германии Ангела Меркель, поскольку она лично знакома как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с Путиным. В то же время в ведомстве Меркель заявили журналистам, что официальных предложений о роли посредника бывшему канцлеру еще не поступало.