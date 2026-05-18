Пользователи не узнали Аллу Пугачёву на новом фото 1 919

Люблю!
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алла Пугачева.

В сети активно обсуждают новую фотографию 77-летней Алла Пугачёва, появившуюся в аккаунте поклонницы артистки.

Пользователи соцсетей обратили внимание на изменившуюся внешность певицы и начали спорить о возможной пластической операции или чрезмерной обработке снимка.

Снимок появился в инстаграме поклонницы певицы. "Алла Борисовна, как всегда, великолепна", — подписала она совместное фото. Далеко не все пользователи соцсетей с ней согласились. "Как из воска, мамочки", "Новая операция? Какая уже по счёту?", "Это надо было так отфотошопить, что моложе девушки [рядом] выглядит", "Вообще не признала", "Ну почему нельзя достойно принять возраст. Посмешище же", — пишут они.

Алла Пугачёва с поклонницей.

Певицу и ранее подозревали в пластических операциях. Часть пользователей встаёт на сторону Пугачёвой и советует хейтерам "следить за своим возрастом", пока другие пишут об ужасных последствиях подтяжки лица.

Обсуждения внешности знаменитостей традиционно вызывают бурную реакцию в интернете. Пока одни поклонники восхищаются внешним видом Алла Пугачёва, другие продолжают спорить о допустимости пластических вмешательств и фотошопа, особенно когда речь идет о возрастных изменениях публичных людей.

#Алла Пугачева #соцсети #знаменитости #внешность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
