Круизный лайнер Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, вернулся в Нидерланды. Судно вошло в порт Роттердама, где его ожидают масштабная дезинфекция и карантинные мероприятия, сообщает NOS.

Лайнер пришвартовался в Роттердаме, поскольку именно этот порт назначен карантинным портом Нидерландов — местом, где должны обрабатываться случаи инфекционных заболеваний на судах. Прибытие судна привлекло внимание международной прессы: агентства AP и Reuters вели прямые трансляции швартовки.

Переносные каюты в порту Роттердама в месте швартовки круизного судна m/v Hondius.

На закрытой территории порта, у причала Calandsteiger 7, подготовлены 23 белых модульных домика с телевизором, Wi-Fi, ванной комнатой, стиральной машиной и холодильником для размещения иностранных членов экипажа. При необходимости они останутся на карантине до 18 июня, если их не удастся репатриировать.

Речь идет о членах экипажа из Филиппин (17 человек), Украины (4), России (1) и Польши (1). Они обязаны соблюдать строгие правила, однако могут свободно передвигаться по территории карантинной зоны.

Два члена экипажа являются гражданами Нидерландов и будут проходить карантин дома. Последний этап перехода судна сопровождали нидерландские врач и медсестра.

По прибытии экипаж снова протестируют. На данный момент никто на борту не жалуется на симптомы заболевания. Тело пассажирки из Германии, умершей на прошлой неделе на борту лайнера, также все еще находится на судне.

После высадки экипажа начнется полная санитарная обработка лайнера. Работы выполнит нидерландская компания EWS Group, специализирующаяся в том числе на борьбе с вредителями и дезинфекции.

По словам Марка Шиммеля, владельца компании Maritime Disinfection Services, очистка такого «плавучего отеля» может занять около недели.

«Сначала снимается все постельное белье. Затем очищаются все поверхности — от кают и ресторана до кухни и зон отдыха. Все вручную дезинфицируется средствами на основе перекиси водорода или хлора», — пояснил он.

Наибольшую опасность, по его словам, представляют барные стойки, стойки регистрации и буфеты, где возможно большое количество контактов со слюной. После ручной обработки помещения дополнительно обрабатываются аэрозолем с перекисью водорода.

Некоторые предметы мебели и оборудования могут быть утилизированы. «Все упаковывается в пленку и уничтожается», — отметил Шиммель.

Представитель компании Oceanwide Expeditions, владеющей судном, пока не смог назвать дату следующего выхода Hondius в море. По его словам, это будет зависеть от результатов санитарной обработки.

Три человека умерли

Нидерландский круизный лайнер MV Hondius перевозил около 150 пассажиров и членов экипажа почти из 30 стран, когда в конце апреля на борту произошла вспышка Andesvirus — опасной разновидности хантавируса.

В результате вспышки скончались три человека: супружеская пара из Нидерландов и женщина из Германии.

Неделю назад на Канарских островах была проведена масштабная эвакуация пассажиров. После этого судно с минимальным экипажем и двумя медиками направилось обратно в Нидерланды.

Перед высадкой пассажиров обследовали и протестировали на хантавирус, после чего отправили на карантин. В Нидерландах им рекомендовано соблюдать домашнюю изоляцию в течение шести недель, поскольку инкубационный период вируса может быть очень длительным.

Одиннадцать случаев заражения

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, на 13 мая было зарегистрировано 11 случаев заражения: восемь подтвержденных, один неуточненный и два вероятных, включая три летальных исхода.

Andesvirus распространяется преимущественно через контакт с выделениями мышей и крыс. Передача вируса от человека к человеку возможна только при длительном тесном контакте. Как отмечает нидерландский институт RIVM, этот вирус значительно менее заразен, чем коронавирус.

Власти Нидерландов продолжают контролировать ситуацию вокруг вспышки хантавируса на борту Hondius. Несмотря на ограниченную заразность вируса, инцидент вновь показал, насколько уязвимыми могут быть круизные суда перед инфекционными заболеваниями и как важны строгие карантинные меры в международном морском сообщении.