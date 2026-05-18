В портах Латвии за первые четыре месяца этого года перевалено 10,553 млн тонн грузов, что на 13,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

Больше всего за этот период в портах перевалено насыпных грузов - 4,544 млн тонн (-15,3%), в том числе зерна и зерновых продуктов - 1,54 млн тонн (-18,5%), древесной щепы - 919 тыс. тонн (-8,9%), химических насыпных грузов - 159,3 тыс. тонн (+11,9%), угля - 13,3 тыс. тонн (в 37 раз меньше).

Перевалка генеральных грузов за первые четыре месяца года составила 3,904 млн тонн (-12,5%), в том числе контейнерных - 1,554 млн тонн (-7,9%), лесоматериалов - 1,158 млн тонн (-29,8%), грузов ro-ro - 1,088 млн тонн (+2,9%).

Наливных грузов за первые четыре месяца этого года в портах Латвии перевалено 2,104 млн тонн (-11,7%). Большую часть переваленных наливных грузов составили нефтепродукты - 1,823 млн тонн (-14,7%).

Лидером по грузообороту за первые четыре месяца года по-прежнему оставался Рижский порт - 5,356 млн тонн (-5,5%). Далее следует Вентспилсский порт, грузооборот которого составил 2,507 млн тонн (-24,1%), а Лиепайский порт был третьим с грузооборотом 1,968 млн тонн (-13,7%).

Среди малых портов Латвии самый большой грузооборот за первые четыре месяца этого года был в Скултском порту - 360 тыс. тонн (-18,8%). Далее следуют Мерсрагский порт - 195,4 тыс. тонн грузов (-33,5%) и Салацгривский порт - 136,7 тыс. тонн (-33,1%).

В целом в малых портах Латвии за первые четыре месяца 2026 года перевалено 722 тыс. тонн грузов (-25%).

Как сообщалось, грузооборот портов Латвии в прошлом году составил 34,281 млн тонн, что на 4,8% меньше, чем в 2024 году.