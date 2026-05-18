Мировые цены на нефть 18 мая продолжили рост на фоне усиливающихся опасений по поводу перебоев с поставками сырья. Инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг Ирана и Ормузского пролива, через который ранее проходила значительная часть мирового экспорта нефти и газа.

18 мая 2026 года мировые цены на нефть продемонстрировали рост на фоне опасений по поводу затяжного дефицита поставок из-за тупика в мирных переговорах между США и Ираном, сообщает CNBC.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1.27%, достигнув $110.65 за баррель, а июньские контракты на американскую West Texas Intermediate выросли на 1.75% до $107.26 за баррель. В Международном энергетическом агентстве предупредили, что мировые запасы нефти истощаются рекордными темпами из-за закрытия Ормузского пролива, и «стремительное сокращение резервов на фоне продолжающихся перебоев может предвещать будущие скачки цен». Как отмечают эксперты швейцарского банка UBS, если спрос останется на прежнем уровне, к концу мая запасы приблизятся к историческому минимуму в 7.6 млрд баррелей.

Напряженность между Вашингтоном и Тегераном сохраняется, несмотря на хрупкое перемирие, достигнутое в апреле. Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, через который до начала конфликта проходила почти пятая часть мировых поставок нефти и газа, в то время как администрация президента США Дональда Трампа поддерживает блокаду иранских портов. Накануне американский лидер опубликовал предупреждение, заявив, что для Ирана «время на исходе».

На фоне сохраняющейся напряженности между Вашингтоном и Тегераном нефтяной рынок остается крайне нестабильным. По мнению экспертов, дальнейшее сокращение мировых запасов и возможное затягивание конфликта могут привести к новым скачкам цен на энергоносители уже в ближайшие недели.