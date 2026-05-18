Rietumu Banka и фонд недвижимости Indexo Real Estate Fund, находящийся под управлением Provendi Asset Management, планируют продолжить успешное сотрудничество в сфере развития коммерческой недвижимости. Основной акцент будет сделан на качественных активах со стабильным денежным потоком и долгосрочным потенциалом роста.

Одной из последних совместно реализованных сделок стали инвестиции в объект недвижимости на улице Кришьяня Барона, 20/22 в Риге, где фонд приобрел доли капитала компании SIA Barona ēkas. Для финансирования сделки Rietumu Banka предоставил кредит в размере 2,85 млн евро.

Объект соответствует инвестиционным критериям, определенным обеими сторонами: он расположен в активной части центра города с интенсивным пешеходным трафиком, имеет диверсифицированную и устойчивую структуру арендаторов, а также уже прошел значительный этап модернизации.

Среди арендаторов здания — такие компании как Čili Pica, Dental Art и Patnis.Edu, что обеспечивает прогнозируемый поток арендных доходов. В то же время объект сохраняет потенциал дальнейшего роста стоимости за счет повышения качества помещений и оптимизации структуры аренды.

«Мы высоко ценим сотрудничество с Provendi и Indexo Real Estate Fund, которые последовательно развивают качественный портфель недвижимости. Важно, что в портфеле фонда представлены объекты высокого уровня, находящиеся не только в Латвии, но в других странах региона. Мы рассматриваем это партнерство как долгосрочное – Rietumu Banka и в дальнейшем готов поддерживать перспективные проекты в сфере недвижимого имущества», — отмечает Артур Юкш, член Правления и руководитель Кредитного управления Rietumu Banka. «Работая с финансовым партнером, который хорошо понимает специфику коммерческой недвижимости, мы можем быстрее реагировать на рыночные возможности и структурировать сделки в соответствии с долгосрочными целями. Сделка с объектом на улице Кришьяня Барона в Риге наглядно отражает наш фокус — центральные локации, стабильный денежный поток и потенциал создания дополнительной стоимости», — говорит Кристап Берзиньш, член Правления Provendi Asset Management.

Обе стороны отмечают, что сотрудничество планируется продолжать, и в настоящее время рассматриваются новые проекты в Латвии и других странах Балтии. Особое внимание уделяется перспективным сегментам, где возможно сочетание стабильной генерации дохода с ростом стоимости активов.

О Rietumu Banka

Rietumu Banka – крупнейший латвийский банк с местным капиталом и один из ведущих банков в Балтийском регионе. Деятельность банка направлена на обслуживание крупных и средних предприятий в Латвии и других странах Балтии и Европы, а также состоятельных частных лиц. Клиентами Rietumu Banka являются компании, работающие в таких сферах как зеленая энергетика, производство продуктов питания и других товаров, коммерческая и жилая недвижимость, строительство, импортные и экспортные операции, логистика, торговля, финансовые услуги, технологии, и других отраслях.

О Provendi Asset Management

SIA Provendi Asset Management AIFP — зарегистрированный в Банке Латвии управляющий альтернативными инвестиционными фондами. Компания была основана группой частных инвесторов, включая IPAS Indexo. Команда управления обладает более чем 20-летним опытом в сфере инвестиций, коммерческого банковского бизнеса и недвижимости.

Об Indexo Real Estate Fund

Indexo Real Estate Fund — независимый инвестиционный фонд недвижимости, основанный в конце 2022 года. Цель фонда — инвестирование в высококачественные и низкорисковые объекты недвижимости в странах Балтии (офисные, торговые, логистические и индустриальные здания), обеспечивающие стабильный денежный поток и привлекательную доходность для инвесторов. В настоящее время в портфель Indexo Real Estate Fund входят 10 объектов в Латвии, Литве и Эстонии, формирующих сбалансированный и устойчивый инвестиционный портфель по всему Балтийскому региону.