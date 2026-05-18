Каннский кинофестиваль вновь оказался в центре дискуссий о гендерном равенстве. Причиной стали итоги отбора в основной конкурс: из 22 фильмов, включенных в программу, только пять сняты женщинами-режиссерами. На фоне критики организаторам фестиваля пришлось объяснять свою позицию и отвечать на претензии со стороны феминистических организаций.

Директор фестиваля Тьерри Фремо во время традиционной пресс-конференции подчеркнул, что при формировании конкурсной программы главным критерием остается качество фильма, а не пол его создателя. По его словам, организаторы не исключают женщин намеренно и не рассматривают введение гендерных квот, поскольку это может повлиять на художественную независимость отбора.

Фремо также напомнил о позиции французского режиссера Аньес Варды. По его словам, незадолго до смерти она просила не выделять фильмы только потому, что их сняли женщины, а оценивать работы исключительно по художественным достоинствам. Именно эту позицию глава Каннского фестиваля считает определяющей для конкурсного отбора.

Тем не менее феминистские организации, включая «Коллектив 50/50», продолжают критиковать Канны за недостаточное представительство женщин в одной из самых престижных кинопрограмм мира. Активисты считают, что фестиваль не может выступать отражением современной киноиндустрии, пока гендерный дисбаланс остается настолько заметным.

Подобные споры вокруг Каннского кинофестиваля возникают уже не первый год. Несмотря на заявления организаторов о стремлении к равноправию и открытости, вопрос участия женщин-режиссеров в главном конкурсе по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем кинофорума.

По мнению редакции, дискуссия вокруг Каннского фестиваля показывает, насколько остро мировая киноиндустрия продолжает воспринимать тему равенства и представительства. При этом спор между сторонниками художественного отбора без квот и теми, кто требует более заметного участия женщин-режиссеров, вероятно, еще долго будет оставаться частью крупнейших международных кинофестивалей.