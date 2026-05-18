В Музыкальной академии представят новый рояль «Steinway» 0 83

Культура &
Дата публикации: 18.05.2026
LETA
Изображение к статье: клавиатура рояля

Сегодня в 18:00 в Большом зале Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола (JVLMA) состоится концерт «Пусть звучит новый рояль!», сообщила представитель академии Паула Праулиня.

После 20-летнего перерыва JVLMA приобрела новый концертный рояль мирового уровня «Steinway & Sons». Во время визита на фабрику «Steinway & Sons» в Гамбурге представители академии смогли выбрать один из десяти различных роялей.

Новый инструмент был доставлен из Германии в специальном фургоне, где поддерживалась необходимая температура. После доставки в академию роялю потребовалось ещё две недели «отстояться», чтобы стабилизировался уровень влажности древесины и инструмент можно было настроить.

Финансирование на покупку рояля выделило Министерство культуры для обновления материально-технической базы JVLMA.

Специально подобранную для рояля программу исполнят Андрей Осокин, Херта Хансена, Александр Калейс, Юрис Жвиков и Санита Глазенбурга. Также в концерте примет участие студенческий квинтет JVLMA «Soleil».

Читайте нас также:
#артисты #культура #студенты #музыка #финансирование
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
