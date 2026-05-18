«Железка» продолжает тонуть - грузоперевозки упали в пять раз по сравнению с лучшими временами 1 319

Бизнес
Дата публикации: 18.05.2026
LETA
Изображение к статье: Железная дорога

Объём железнодорожных грузоперевозок в Латвии за первые четыре месяца этого года сократился на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 2,469 миллиона тонн, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

В том числе объём международных перевозок за первые четыре месяца 2026 года составил 1,963 миллиона тонн, что на 20,3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объём внутренних перевозок сократился на 7,3% — до 506 тысяч тонн.

Согласно информации министерства, объём транзитных грузов за первые четыре месяца 2026 года составил 1,643 миллиона тонн, что на 14,7% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Из них объём железнодорожного транзита через порты составил 1,375 миллиона тонн — это на 14,4% меньше, чем годом ранее. Сухопутный транзит через территорию Латвии составил 268 тысяч тонн, сократившись на 16,3%.

Данные также показывают, что экспортные перевозки за первые четыре месяца этого года составили 207 тысяч тонн, что на 47,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Импортные перевозки составили 1,488 миллиона тонн — снижение на 14,8%.

Ранее сообщалось, что в 2025 году объём железнодорожных грузоперевозок в Латвии сократился на 17,6% по сравнению с 2024 годом и составил 9,454 миллиона тонн. В самые удачные годы объем грузоперевозок LDz составлял 45 млн тонн в год.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
