США планируют продлить на 30 дней выведение из-под американских санкций операций с российской нефтью, пишет Reuters со ссылкой на источник.

«Минфин США продлит действие исключения из санкций в отношении российской нефти, поставляемой морским путем, срок действия которого истек в субботу», — сказано в публикации.

По данным агентства, ряд стран запросили дополнительное время для закупки нефти РФ.

В апреле американская сторона объявила о возобновлении лицензии на продажу российского топлива. Согласно документу, нефть России выводилась из-под ограничительных мер США до 16 мая. В нем указывалось, что разрешены сделки по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из РФ», которые были загружены на танкеры до 17 апреля.