В США продлевают ослабление санкций для РФ. Почему? 0 146

Политика
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп

США планируют продлить на 30 дней выведение из-под американских санкций операций с российской нефтью, пишет Reuters со ссылкой на источник.

«Минфин США продлит действие исключения из санкций в отношении российской нефти, поставляемой морским путем, срок действия которого истек в субботу», — сказано в публикации.

По данным агентства, ряд стран запросили дополнительное время для закупки нефти РФ.

В апреле американская сторона объявила о возобновлении лицензии на продажу российского топлива. Согласно документу, нефть России выводилась из-под ограничительных мер США до 16 мая. В нем указывалось, что разрешены сделки по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из РФ», которые были загружены на танкеры до 17 апреля.

#США #нефть #санкции #Минфин #топливо #танкеры #экономика #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
