Россия, США и Китай заинтересованы в разобщенной Европе. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, которую в воскресенье, 17 мая, процитировало издание Politico.

"Почему эти державы хотят разрушить Европейский Союз? Потому что вместе мы гораздо сильнее", - указала она на конференции имени Леннарта Мери в Таллинне. "Они не любят Европейский Союз, это совершенно ясно", - добавила Каллас.

"Но мы должны понять, почему они не любят ЕС; почему Китай не любит ЕС, почему Россия не любит. Это связано с тем, что если мы держимся вместе, если мы действуем сообща, то мы являемся равными силами, мы сильны", - подчеркнула верховный представитель ЕС.

Каллас отметила, что, "конечно, проще" иметь дело с отдельными странами, которые гораздо меньше по размеру, чем с блоком, способным действовать как равноправная сила. По ее словам, риторика в духе - "у меня с вами отличные отношения, но я не люблю Европейский Союз" - является частью стратегии США "разделяй и властвуй".

Каллас призвала страны-члены Евросоюза не ослаблять блок

В этой связи глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас призвала страны-члены союза не ослаблять блок, заключая двусторонние соглашения с Вашингтоном. "Я очень обеспокоена, потому что иногда вижу, как некоторые страны идут по этому пути. Разделение действительно работает", - считает Кая Каллас.

С начала второго срока Дональда Трампа ряд стран ЕС стремились сохранить собственные каналы связи с Вашингтоном, напомнило Politico. При этом, к примеру, премьер-министр Италии Джорджа Мелони позиционировала себя в качестве потенциального посредника между Европой и США, пока эта стратегия не провалилась в условиях критики Трампом папы римского Льва XIV, констатировало издание. Каллас отвергла кандидатуру Шрёдера как переговорщика с РФ

Ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности отвергла предложение президента РФ Владимира Путина назначить экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) представителем ЕС на мирных переговорах с РФ.

"Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это будет не очень разумно", - заявила Каллас перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе 11 мая, цитирует "Немецкая волна".