Создатели нового сериала о «Гарри Поттере» усилили меры безопасности на съемочной площадке после серии краж реквизита. Теперь волшебные палочки, книги заклинаний, декоративные тыквы, макеты еды и другие предметы оснащают специальными чипами для отслеживания перемещений.

Как сообщают британские СМИ, поводом для ужесточения контроля стал инцидент во время съемок сцены Хэллоуина в Большом зале Хогвартса. Тогда со съемочной площадки пропало большое количество реквизита, часть которого так и не удалось найти.

После произошедшего Warner Bros. создала отдельное подразделение, отвечающее за учет и сохранность имущества. Теперь каждый предмет маркируется специальным чипом, а вынос реквизита за пределы съемочной зоны требует обязательного согласования со службой контроля. Кроме того, участников проекта предупредили, что за попытку кражи реквизита может последовать немедленное увольнение за нарушение условий контракта.

Представители проекта признались, что определить виновных пока не удалось. По их словам, подозрения могли пасть на десятки участников массовых сцен, однако точных доказательств нет. В студии также намерены отслеживать возможное появление украденных предметов на интернет-аукционах и торговых площадках.

Интересно, что ранее Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в оригинальной кинофраншизе, в шутку советовал новому исполнителю этой роли Локсу Пратту «забирать со съемок как можно больше вещей», поскольку в будущем они могут значительно вырасти в цене среди поклонников сериала.

По мнению редакции, история с кражами реквизита показывает, насколько огромным остается интерес к вселенной «Гарри Поттера» даже спустя годы после выхода оригинальных фильмов. При этом студии все чаще вынуждены сочетать магию кино с современными технологиями безопасности, чтобы сохранить уникальные предметы, которые для фанатов давно превратились в настоящие коллекционные артефакты.