Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон был готов нанести масштабный удар по Ирану, однако атака была отложена после просьб союзников США на Ближнем Востоке и продолжающихся переговоров.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от запланированного на вторник военного удара по Ирану. По его словам, решение было принято после обращений стран Персидского залива, которые призвали Вашингтон дать шанс продолжающимся переговорам.

Трамп не раскрыл деталей возможной операции, однако заявил, что американские военные получили приказ быть готовыми «к масштабному удару по Ирану в любой момент», если стороны не смогут достичь приемлемого соглашения.

Фактически впервые стало известно, что США рассматривали возможность удара уже в ближайшие дни.

Еще в выходные Трамп резко усилил давление на Тегеран.

«Для Ирана часы тикают, и им лучше действовать быстро, иначе от них ничего не останется», — предупредил он.

На протяжении последних недель американский президент неоднократно говорил о хрупкости перемирия, заключенного в середине апреля. При этом параметры возможного соглашения между сторонами публично оставались неясными.

По словам Трампа, с просьбой отказаться от удара к нему обратились лидеры Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Для стран региона новая масштабная эскалация между США и Ираном может означать угрозу нефтяным поставкам, безопасности морских маршрутов и рост напряженности на всем Ближнем Востоке.

Фактически ситуация вокруг Ирана вновь подошла к опасной черте, когда дипломатические переговоры сопровождаются прямыми угрозами военного вмешательства.

На фоне нестабильности в регионе инвесторы и мировые рынки внимательно следят за любыми заявлениями Вашингтона и Тегерана, поскольку новый конфликт может напрямую повлиять на цены на нефть и глобальную экономику.

Пока США заявляют о готовности к силовому сценарию, но одновременно оставляют пространство для переговоров.