Приготовление бульона может показаться простым, но в нём часто возникают проблемы.

Приготовление бульона может показаться простым процессом, однако оно часто сопровождается проблемами, такими как мутность и потеря прозрачности.

Даже если эти проблемы удаётся решить, бульон может разочаровать гурмана.

Одной из частых неудач является пересоленность блюда, что обычно происходит из-за того, что соль добавляется в бульон слишком рано.



Распространённая ошибка кулинаров

Многие добавляют соль в бульон во время его приготовления, что кажется логичным, так как большинство блюд солят именно в процессе готовки.

Однако бульоны являются исключением. Быстрое испарение жидкости приводит к неправильному соотношению воды и соли.

Поэтому рекомендуется солить бульон уже после его подачи в тарелку. Это позволит кулинару легче контролировать количество соли и избежать пересоленности блюда.