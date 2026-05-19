44-летняя Вера Брежнева появилась на 79-м Каннском кинофестивале с кольцом на безымянном пальце, вновь спровоцировав разговоры о переменах в личной жизни. Певица вышла на красную дорожку в элегантном платье цвета слоновой кости в греческом стиле с открытыми плечами и лаконичным декольте.

Украшение на руке артистки сразу привлекло внимание поклонников и журналистов. На фоне слухов о тайной помолвке многие вновь заговорили о возможном новом романе Брежневой.

После развода с Константин Меладзе в 2023 году певице неоднократно приписывали отношения с молодым манекенщиком Иваном Козаком, который младше нее на 15 лет. Сама артистка ранее намекала, что не одинока, однако имя своего избранника публично так и не раскрыла.

Говоря о предыдущих отношениях 44-летней Веры Брежневой с Константином Меладзе, они тайно поженилась в 2015 году, хотя её отношения со знаменитым продюсером начались, ещё когда Константин был женат на Яне Сумм, а Брежнева — замужем за бизнесменом Михаилом Киперманом. По этой причине Веру часто критиковали и называли разлучницей. 6 октября 2023 года они развелись. У артистки также есть две дочери от разных мужчин: Соню она родила в 2001 году от Виталия Войченко, а Сару — в 2009 году от первого брака с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом.