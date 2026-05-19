Искусственный интеллект постепенно переходит от роли помощника к роли самостоятельного исполнителя задач — все больше пользователей готовы доверять ИИ действия от своего имени. Об этом говорится в международном исследовании консалтинговой компании «EY», посвященном отношению людей к автономным системам ИИ.

Согласно исследованию «AI Sentiment Report 2026», за последние полгода 16% опрошенных уже использовали системы искусственного интеллекта, которые самостоятельно выполняли задачи вместо человека.

Речь идет не только о генерации текстов или поиске информации. ИИ все чаще помогает выбирать товары и скидки, планировать поездки, оплачивать счета и взаимодействовать со службами поддержки.

По данным «EY», глобальный уровень использования ИИ достиг 84%, а в ряде стран — включая Индию, Китай, Бразилию, Южную Корею, Саудовскую Аравию и ОАЭ — такие технологии применяют уже 94% опрошенных.

При этом именно в этих странах особенно быстро растет использование автономного ИИ: почти каждый четвертый житель признал, что уже поручал системе принимать решения или выполнять действия самостоятельно.

Это показывает, что пользователи начинают воспринимать ИИ не как экспериментальную технологию, а как обычный бытовой инструмент — примерно так же, как раньше привыкли к онлайн-банкингу или навигаторам.

Партнер «EY» в странах Балтии Наурис Клява отмечает, что на практике удобство часто оказывается важнее осторожности. По его словам, если технология экономит время и упрощает повседневные задачи, люди готовы быстрее начать ей доверять.

Особенно активно ИИ внедряется в сферах, где выгода заметна сразу. Например, за год использование ИИ для планирования поездок выросло с 17% до 25%, а для оценки симптомов здоровья — с 19% до 26%.

При этом исследование показывает важную деталь: люди гораздо спокойнее относятся к решениям ИИ в тех случаях, когда результат можно проверить, исправить или отменить.

Именно поэтому компании, внедряющие автономный ИИ, сейчас стараются делать акцент не только на возможностях технологии, но и на прозрачности работы системы и возможности контроля со стороны пользователя.

Несмотря на рост популярности ИИ, уровень доверия к безопасности технологии растет значительно медленнее. Во всех странах участники исследования выражали обеспокоенность вопросами контроля и достоверности контента.

Наиболее распространенный страх связан с тем, что в ближайшем будущем станет почти невозможно отличить материалы, созданные человеком, от контента, сгенерированного ИИ. Об этом заявили 73% респондентов.

Хотя страны Балтии не участвовали в исследовании, в «EY» считают, что Латвия движется в том же направлении — от осторожных экспериментов с ИИ к его регулярному использованию в повседневной жизни и работе.