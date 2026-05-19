Россия объявила о начале крупных учений по проверке готовности ядерных сил. В маневрах участвуют десятки тысяч военных, стратегическая авиация, подводные лодки и силы Беларуси.

Россия во вторник начала трехдневные учения по проверке готовности и применения ядерных сил. О начале маневров сообщило Министерство обороны России.

В учениях задействованы стратегические ракетные войска, Северный и Тихоокеанский флоты, дальняя авиация, а также подразделения Ленинградского и Центрального военных округов.

По данным российского военного ведомства, в маневрах участвуют около 64 тысяч военнослужащих и более 7800 единиц техники. В том числе — 200 ракетных пусковых установок, более 140 самолетов и вертолетов, 73 корабля и 13 подводных лодок.

Россия также заявила, что в рамках учений будет отрабатываться совместная подготовка и возможное применение ядерного оружия вместе с Беларусью. Минобороны Беларуси еще накануне сообщило о начале собственных тренировок, связанных с применением ядерного оружия.

Фактически Москва и Минск продолжают демонстрировать углубление военного сотрудничества на фоне войны против Украины и конфронтации с НАТО. Подобные учения Россия проводит регулярно, однако нынешние маневры проходят в условиях особенно высокой международной напряженности.

В последние месяцы российские власти все чаще делают заявления о ядерном сдерживании и готовности отвечать на угрозы со стороны Запада.

После начала полномасштабной войны против Украины тема ядерного оружия вновь стала одним из центральных элементов российской военной риторики.

Особое внимание вызывает участие Беларуси. После размещения российского тактического ядерного оружия на белорусской территории Минск стал активнее вовлекаться в подобные военные мероприятия.

На фоне продолжающейся войны и роста военной активности в регионе страны НАТО внимательно следят за подобными учениями России и Беларуси.

Пока речь идет именно о демонстрации готовности и отработке сценариев, однако любые маневры, связанные с ядерными силами, традиционно вызывают повышенное внимание международного сообщества.