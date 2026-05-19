«Пусть сгорит!» В Лубане мужчина после конфликта с матерью поджег семейный дом 0 333

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сгоревший дом
ФОТО: скриншот видео TV3

В Лубане Мадонского края семейный конфликт закончился крупным пожаром — после ссоры с матерью мужчина, предположительно, поджег пристроенную к дому веранду. Огонь быстро охватил деревянный дом, а соседи рассказывают, что проблемы с агрессией у мужчины были давно.

Крупный пожар уничтожил жилой дом в Лубане Мадонского края после семейного конфликта между матерью и сыном.

Как сообщает передача Degpunktā (ТВ3), огонь вспыхнул поздно вечером после очередной ссоры в семье.

По словам соседей, 35-летний мужчина после конфликта с матерью якобы заявил: «Пусть сгорит дом», — а вскоре после этого загорелась пристроенная к зданию веранда.

«Скандалил, кажется, даже избил мать, сказал напоследок — пусть сгорит дом и все неприятности, которые из-за него были», — рассказала соседка Анна, слышавшая конфликт.

Когда пожарные прибыли на место, дом уже был охвачен огнем.

Соседи рассказывают, что сухая погода и деревянные конструкции способствовали стремительному распространению пламени.

После пожара территория вокруг дома была огорожена сигнальными лентами, рядом лежали мебель и вещи, которые спасатели выбрасывали наружу во время тушения. По данным Государственной пожарно-спасательной службы, вызов поступил в 23:35.

«Горел двухэтажный жилой дом площадью 140 квадратных метров», — сообщила представитель ГПСС Сандра Вейиня.

До прибытия спасателей из здания успели эвакуироваться два человека. Один из них был передан медикам. Полностью ликвидировать пожар удалось только около 4:41 утра.

Соседи утверждают, что конфликты в семье происходили регулярно. По их словам, мужчина давно попадал в поле зрения полиции, а окружающие неоднократно замечали агрессивное поведение.

«Она всегда его защищала. Все его кражи, драки — она его прикрывала», — рассказала одна из соседок о матери мужчины.

После осмотра медиков женщину отпустили, и сейчас она временно находится у родственников. Сам мужчина после происшествия уехал вместе с правоохранителями.

Соседи сомневаются, что дом вообще удастся восстановить. Тем не менее жители уже начали помогать пострадавшей женщине — собирают одежду и предметы первой необходимости.

Подобные случаи семейного насилия и конфликтов нередко заканчиваются трагическими последствиями, особенно если проблемы долгое время остаются без вмешательства служб или окружающих.

История в Лубане стала еще одним примером того, как затяжные семейные конфликты могут привести к разрушительным последствиям не только для людей, но и для их дома и жизни.

#пожар #насилие в семье #семейные отношения
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
