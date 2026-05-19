Историк и политолог Карлис Даукштс в интервью nra.lv неожиданно резко высказался о бывшем министре обороны Андрисе Спрудсе. Он заявил, что когда-то не допустил защиту докторской диссертации своего бывшего ученика из-за недостоверной информации в работе.

«Я не верю и своему бывшему ученику Андрису Спрудсу, который писал у меня докторскую диссертацию по политологии», — заявил политолог.

По словам Даукштса, он отказался допускать работу к защите. Причиной, как утверждает политолог, стали проблемы с достоверностью изложенной информации.

«В диссертации можно ошибаться, выдвигать недоказуемые идеи и концепции, но нельзя лгать», — сказал Даукштс.

«Потом он уехал в Польшу, женился на дочери ректора Ягеллонского университета и там, в Польше, защитил ту же диссертацию», — утверждает Даукштс.

Высказывания прозвучали на фоне продолжающегося политического кризиса после отставки Спрудса с поста министра обороны.

Даукштс также критиковал реакцию государства на инциденты с дронами в Латгале и говорил о необходимости более жесткой защиты воздушного пространства Латвии.

Заявления Даукштса стали одной из самых жестких публичных критик Андриса Спрудса после его ухода с поста министра обороны.