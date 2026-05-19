ВОЗ предупредила мир о риске новой опасной пандемии

В мире
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: ВОЗ предупредила мир о риске новой опасной пандемии

Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир сталкивается с все более частыми вспышками инфекционных заболеваний и остается неподготовленным к новой возможной пандемии. Эксперты не исключают появления так называемого «вируса X» — неизвестного патогена, который способен вызвать масштабный мировой кризис.

Вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и грозят человечеству новой глобальной эпидемией, которая может оказаться разрушительнее предыдущих. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет bb.lv.

По оценке экспертов Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB), учрежденного ВОЗ и Всемирным банком, «мир не стал безопаснее» после пандемии коронавируса и вспышек Эболы. Напротив, нельзя исключать появления нового «вируса X» — патогена, передающегося от животного к человеку. Проблема усугубляется с тем, что финансирование программ развития и эпиднадзора падает, достигнув абсолютного минимума с 2009 года.

Эксперты также отмечают рост недоверия населения к государственным институтам, распространение дезинформации и неравенство в доступе к вакцинам и лечению. По их мнению, человечество оказалось «на краю пропасти» и без срочных мер мир рискует столкнуться с чередой более масштабных санитарных кризисов.

Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 100 человек

До этого новостной портал Daily Star писал, что существует высокая вероятность новой глобальной пандемии, которая, по прогнозам ученых, может произойти уже в 2026 году и условно названа «Болезнь X». По информации издания, существует четыре вируса, которые активно развиваются и могут стать причиной новой пандемии. В перечень потенциальных угроз входят мpox, краснуха, птичий грипп и вирус Оропуче.

Специалисты предупреждают, что снижение финансирования систем здравоохранения, рост недоверия к официальной медицине и распространение дезинформации делают человечество особенно уязвимым перед будущими эпидемиями. По мнению экспертов, без срочных мер мир может столкнуться с новыми санитарными кризисами, последствия которых окажутся тяжелее предыдущих пандемий.

Автор - Светлана Тихомирова
