Союз художников Эстонии (EKL) понес ущерб в размере почти 700 000 евро из-за того, что главный бухгалтер организации стала жертвой интернет-мошенников.

По словам главы криминального бюро Пыхьяской префектуры Райта Пикаро, это происшествие — часть лавины мошенничеств, захлестнувшей Эстонию в последние пару лет, от которой пострадали как рядовые жители страны, так и многочисленные фирмы и учреждения.

Пикаро рассказал, что первый контакт мошенников с главным бухгалтером EKL состоялся 7 мая. Ей позвонили якобы из центра доставки Omniva и сообщили о необходимости передать заказное письмо бывшему президенту союза. Для этого мошенники попросили бухгалтера идентифицировать себя, что она и сделала, введя PIN-коды на предложенной ими платформе.

Затем последовал звонок якобы от имени Банка Эстонии, в котором сообщалось, что бухгалтер стала жертвой кибератаки и необходимо срочно принять меры для защиты денег на счетах. «Потом позвонили уже от имени полиции, попросили оформить фиктивные документы, а в конце концов убедили пострадавшую, что она участвует в секретной полицейской операции по поимке преступников», — описал произошедшее Пикаро.

По его словам, мошенники получили полный контроль над счетами EKL, и обманная схема продолжалась еще неделю. Помимо прочего, главный бухгалтер передала преступникам свои личные банковские карты, оставив их в посылочном автомате.

Когда 15 мая полиция получила информацию о случившемся от банка и оперативно отреагировала, мошенники все еще действовали в компьютере главного бухгалтера. «Нам удалось немедленно прекратить этот процесс. Однако к тому моменту деньги уже успели перевести на счета в пяти зарубежных странах, и перспектива их возврата минимальна», — сказал Пикаро.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о компьютерном мошенничестве.

Президент Союза художников Эстонии Маарин Эктерманн рассказала, что 15 мая около 13:00 ей позвонили из банка и сообщили о подозрительных операциях на счетах союза, проводимых через аккаунт главного бухгалтера.

«У нашего союза есть счета как в Swedbank, так и в SEB, и атака затронула счета в обоих банках», — пояснила Эктерманн.

По ее словам, она выяснила размер ущерба, сразу же подала заявление в полицию и проинформировала о случившемся Министерство культуры. По предварительным данным, мошенники похитили со счетов союза около 700 000 евро. Пикаро добавил, что преступникам также достались личные сбережения бухгалтера на сумму около двадцати тысяч евро.

По словам Эктерманн, на счетах EKL находились средства, полученные в рамках целевого финансирования от Министерства культуры и предназначенные для творческих пособий и выплаты зарплат художникам. Также там были деньги на операционную деятельность галерей от Министерства культуры, города Таллинна и фонда «Капитал культуры» (Kultuurkapital), а также собственные доходы союза.

Эктерманн сообщила, что созвала внеочередной совет союза, на котором было решено создать кризисную комиссию. «Зарплаты за май мы сможем выплатить, и перед поставщиками услуг у нас сейчас долгов не будет, но что будет в ближайшие месяцы — предстоит решать уже кризисной комиссии», — сказала Эктерманн.

По ее словам, у союза есть активы в виде недвижимости и произведений искусства, которые можно реализовать, и, по всей видимости, это придется сделать.