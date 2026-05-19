На Мальдивах завершилась поисковая операция в подводной пещере на атолле Вааву, где пропала группа опытных итальянских дайверов. Спасатели обнаружили тела четырех туристов на глубине около 60 метров. Ранее во время поисков погиб и местный военный водолаз, участвовавший в спасательной операции.

Тела были найдены на глубине 60 метров, в труднодоступном районе пещеры, расположенной на атолле Вааву. В операции участвовали как местные, так и финские спасатели, было задействовано специальное оборудование.

Погибшие – профессор морской экологии университета Генуи Моника Монтефальконе, ее дочь – студентка Джорджа Соммакаль, исследовательница Мюриэль Одденито и морской биолог Федерико Гуальтиери. Ранее было найдено тело сопровождавшего их инструктора-аквалангиста Джанлукки Бенедети.

14 мая группа опытных дайверов вместе с инструктором Джанлукой Бенедетти погрузилась на глубину 50–60 метров. Среди них были морские биологи из университета Генуи. Они хотели изучить три подводных зала, соединенных узкими проходами.

Но в назначенное время никто не всплыл. Спасатели нашли у входа в пещеру тело инструктора. Остальные четверо туристов так и остались внутри.

Почему это случилось

Погибшие были профессионалами: у всех были сертификаты, они знали этот район и раньше ныряли на Мальдивах.

«Они никогда бы не нарушили правила. Мы исключаем любую неосторожность или халатность», - заявил адвокат семьи Гуальтьери.

Но на такой глубине даже опытные дайверы могут столкнуться с неожиданностями. Азотный наркоз притупляет сознание, быстро растет расход воздуха, а всплыть из пещеры сложно. Любая ошибка или случайность превращается в катастрофу.

Как погиб спасатель

Когда стало ясно, что итальянцы исчезли, первым нырнул старший военный водолаз Мохамед Махуди. Он торопился, и из-за быстрого погружения у него началась декомпрессионная болезнь — в крови образовались пузырьки азота. Спасти 43-летнего сержанта не удалось.

По мнению редакции bb.lv, трагедия на Мальдивах вновь напомнила, насколько опасными могут быть глубоководные погружения даже для профессиональных дайверов. Несмотря на высокий уровень подготовки участников экспедиции, сочетание большой глубины, сложного рельефа пещеры и экстремальных условий привело к гибели сразу нескольких человек. Теперь расследованию предстоит установить, что именно стало причиной одной из самых тяжелых дайверских катастроф последних лет на Мальдивах.