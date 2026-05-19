Эбола снова распространяется: десятки смертей, новые регионы заражения и тревога ВОЗ

Дата публикации: 19.05.2026
Изображение к статье: Медицинский лагерь в Бени, Конго

Фото: ИИ.

В Демократической Республике Конго продолжается крупная вспышка Эболы. Число погибших превысило 118 человек, а возможных случаев заражения — уже почти 400. Вирус начал распространяться и за пределы страны.

По данным местных властей, от болезни, вызванной вирусом Эбола, умерли как минимум 118 человек. Количество предполагаемых случаев заражения уже превысило 390.

Власти страны признают, что ситуация осложняется расширением географии распространения вируса. Если ранее вспышка была сосредоточена в отдельных районах, то теперь новые случаи фиксируются сразу в нескольких провинциях, включая Итури и Северное Киву.

Случаи заражения выявлены также в Гоме — третьем по величине городе страны. Это особенно тревожит специалистов, поскольку крупные города значительно повышают риск дальнейшего распространения инфекции.

Одновременно первые случаи заболевания подтверждены и в соседней Уганде. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), там уже зарегистрированы два заражения и одна смерть.

Всемирная организация здравоохранения ранее объявила нынешнюю вспышку Эболы глобальной чрезвычайной ситуацией. Речь идет о вирусе Бундибуджо — одном из штаммов Эболы, который способен вызывать тяжелое течение болезни и высокую смертность.

Эбола передается через контакт с биологическими жидкостями инфицированного человека и может быстро распространяться в условиях слабой системы здравоохранения.

Особую обеспокоенность вызывает и заражение медицинских работников. Среди заболевших оказался американский врач, работавший в Конго в составе миссионерской медицинской группы. Для лечения его эвакуировали в Германию.

Для региона это уже не первая вспышка Эболы за последние годы, однако нынешняя ситуация вновь показывает, насколько быстро вирус может распространяться при недостаточном контроле и нехватке медицинских ресурсов.

Международные организации продолжают отслеживать ситуацию и усиливают меры по локализации инфекции, чтобы не допустить более масштабного распространения заболевания за пределы Центральной Африки.

Автор - Юлия Баранская
