Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Эстонии с нетерпением ждут первых шведских заключенных. А для кого тогда в Лиепае тюрьму строили? 0 314

В мире
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тюрьма в Лиепае

Член правовой комиссии Рийгикогу от Социал-демократической партии Хельо Пикхоф передала министру юстиции и цифровизации Лийзе-Ли Пакоста запрос в связи с планами правительства разместить шведских заключенных в Тартуской тюрьме.

  • Без ответа остается множество существенных вопросов: откуда появятся специалисты в сфере внутренней безопасности, как удастся избежать ослабления полиции, кто понесет реальную нагрузку в учреждениях здравоохранения и правосудия и почему для убеждения общественности используются данные о расходах, не отражающие реальную стоимость пустующих тюремных мест. Кроме того, министр утверждала, что содержание пустующего тюремного здания обходится налогоплательщикам в 12 миллионов евро в год, однако вице-канцлер того же министерства подтвердил, что на самом деле расходы в несколько раз ниже, - говорится в запросе.

В качестве примера Пикхоф также упомянула дополнительную нагрузку на систему здравоохранения Эстонии. «В Тартуской тюрьме уже действуют медицинское и психиатрическое отделения, а услуги оказывают сотрудники Вильяндиской больницы. Поэтому ответа, что счет оплатит шведское государство, здесь недостаточно. Важно знать, чье рабочее время, помещения и специалисты будут задействованы на самом деле и как будет гарантировано, что жители Эстонии не останутся без медицинских услуг, а наши очереди на лечение не увеличатся?» — говорится в запросе Хельо Пикхоф, адресованном министру.

Социал-демократы также хотят узнать у министра Пакоста, как она обеспечит, чтобы наем до 250 дополнительных тюремных служащих не происходил за счет патрульной полиции, охраны общественного порядка или чувства безопасности местных жителей?

По мнению редакции bb.lv, с такой помпой недавно открывавшаяся новая тюрьма в Лиепае (на фото) тоже могла бы поучаствовать в тендере на заключенных. Из Швеции, Норвегии, Финляндии, главное, чтобы из богатых стран и будет всем счастье. Как вы думаете?

×
Читайте нас также:
#здравоохранение #тюрьма #Швеция #Латвия #безопасность #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: железнодорожные грузовые вагоны
Изображение к статье: Эсминец США
Изображение к статье: Военные идут
Изображение к статье: Медицинский лагерь в Бени, Конго

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пролетарии всех стран объединяйтесь!
Бизнес
Изображение к статье: Почем нынче Magnum?
Бизнес
Изображение к статье: Игорь Раев
Наша Латвия
Изображение к статье: Флаги у здания Еврокомиссии
В мире
Изображение к статье: Пара влюбленных.
Люблю!
Изображение к статье: Экзамен
Наша Латвия
Изображение к статье: Пролетарии всех стран объединяйтесь!
Бизнес
Изображение к статье: Почем нынче Magnum?
Бизнес
Изображение к статье: Игорь Раев
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео