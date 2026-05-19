Без ответа остается множество существенных вопросов: откуда появятся специалисты в сфере внутренней безопасности, как удастся избежать ослабления полиции, кто понесет реальную нагрузку в учреждениях здравоохранения и правосудия и почему для убеждения общественности используются данные о расходах, не отражающие реальную стоимость пустующих тюремных мест. Кроме того, министр утверждала, что содержание пустующего тюремного здания обходится налогоплательщикам в 12 миллионов евро в год, однако вице-канцлер того же министерства подтвердил, что на самом деле расходы в несколько раз ниже, - говорится в запросе.

В качестве примера Пикхоф также упомянула дополнительную нагрузку на систему здравоохранения Эстонии. «В Тартуской тюрьме уже действуют медицинское и психиатрическое отделения, а услуги оказывают сотрудники Вильяндиской больницы. Поэтому ответа, что счет оплатит шведское государство, здесь недостаточно. Важно знать, чье рабочее время, помещения и специалисты будут задействованы на самом деле и как будет гарантировано, что жители Эстонии не останутся без медицинских услуг, а наши очереди на лечение не увеличатся?» — говорится в запросе Хельо Пикхоф, адресованном министру.

Социал-демократы также хотят узнать у министра Пакоста, как она обеспечит, чтобы наем до 250 дополнительных тюремных служащих не происходил за счет патрульной полиции, охраны общественного порядка или чувства безопасности местных жителей?

По мнению редакции bb.lv, с такой помпой недавно открывавшаяся новая тюрьма в Лиепае (на фото) тоже могла бы поучаствовать в тендере на заключенных. Из Швеции, Норвегии, Финляндии, главное, чтобы из богатых стран и будет всем счастье. Как вы думаете?