Во вторник Сейм Литвы постановил пересмотреть ветированный на прошлой неделе президентом Гитанасом Науседой закон о Клайпедском морском порте, допускавший заход в страну кораблей с ядерным оружием.

За повторное рассмотрение закона проголосовали 104 депутата, против выступили трое. Парламент продолжит рассмотрение проекта 21 мая.

В своем вето глава государства отметил, что принятый 7 мая закон разрешает заход ядерных кораблей, если это не противоречит интересам национальной безопасности. По его словам, это нарушает Конституцию, которая категорически запрещает размещение оружия массового поражения в Литве без каких-либо исключений.

Президент предлагает установить полный запрет на заход кораблей с ядерным оружием в порт Клайпеды, оставив ограниченное исключение для судов с ядерными энергетическими установками, если это не угрожает безопасности государства.

По мнению Науседы, присутствие ядерного оружия союзников на территории Литвы может служить пропорциональной мерой сдерживания от вооруженного нападения враждебных государств, однако для его законного использования потребуется изменение Конституции.

Главный советник президента Рамунас Дилба, представляя вето в Сейме, сказал, что Науседа поддерживает дискуссии о поправках к Конституции.

«В ходе дискуссии станет ясно, нужно ли менять Конституцию», — отметил Дилба во вторник.

Член Демократической фракции «Во имя Литвы» Дайнюс Варнас усомнился в том, что заход кораблей с ядерным оружием противоречит Конституции.

«Действительно ли это противоречит Конституции? Вступая в НАТО, мы согласились со всеми условиями. Заход таких кораблей в оборонных целях необходим для безопасности Литвы. Возможно, Конституция говорит лишь о постоянном размещении. Ядерное оружие может стать средством сдерживания, учитывая, что оппоненты разместили его и в Беларуси», — сказал Варнас.

«В Конституции недвусмысленно сказано, что ядерное оружие или оружие массового поражения не может находиться на территории Литвы», — парировал советник президента Дилба.

Консерватор Арвидас Анушаускас напомнил, что Конституционный суд еще в 2011 году принял отдельное постановление об иностранных военных базах.

«Там говорится об исключении баз, контролируемых другими субъектами. Юридически иностранные военные могут присутствовать, если базы принадлежат Литве. По аналогии, для военного сдерживания может потребоваться визит союзников с ядерным оружием или ядерными установками», — отметил парламентарий.

Либерал Эугениюс Гянтвилас обратил внимание, что акватория порта не всегда является территорией Литвы: «Если груз не выгружается, он остается в акватории. Но я не возражаю против вето президента».

Он также напомнил о предложении Франции по ядерному щиту для Европы: «Литва также выразила желание находиться под таким щитом. Это тоже следует учитывать».

Парламентарий предложил президенту инициировать пересмотр положений Основного закона совместно с фракциями Сейма и экспертами по конституционному праву.

Отвечая на вопрос представителя «аграриев» Валюса Ажуоласа о судах с ядерными двигателями, Дилба пояснил, что по действующему закону они запрещены, за исключением случаев, когда это не противоречит интересам нацбезопасности.

«У ледоколов часто бывают ядерные двигатели. Балтийское море иногда замерзает, и могут возникнуть ситуации, когда придется просить о помощи», — сказал Ажуолас.

Консерватор Валдас Ракутис назвал недоразумением приравнивание судов с ядерными установками к ядерному оружию: «Это просто двигатель, и в последнее время их делают очень малой мощности. В Литве также будут предложения по их строительству».

Кроме того, президент предлагает перенести дату вступления закона в силу с 1 июня на 1 июля, так как повторное рассмотрение может затянуться.