Врач предупредил, какие опасные болезни развиваются из-за гипертонии

Дата публикации: 19.05.2026
Повышенное артериальное давление нельзя игнорировать даже в том случае, если самочувствие остается нормальным. По словам врачей, гипертония годами разрушает сосуды и внутренние органы, а последствия могут проявиться инфарктом, инсультом или сердечной недостаточностью.

Почему гипертония опасна

При артериальной гипертензии кровь слишком сильно давит на стенки сосудов. Из-за постоянной перегрузки сердце вынуждено работать интенсивнее, а сосуды постепенно теряют эластичность и повреждаются.

Терапевт Александр Новиков объясняет, что гипертония — это не просто повышенное давление, а хроническое состояние, которое системно влияет на весь организм.

«Большинство осложнений у гипертоников возникают не внезапно, а становятся закономерным итогом многолетней сосудистой перегрузки», — отмечает врач.

Больше всего страдают органы, напрямую зависящие от полноценного кровоснабжения: сердце, мозг и почки.

Какие болезни чаще всего развиваются при гипертонии

Атеросклероз и ишемическая болезнь сердца

Высокое давление повреждает внутренние стенки сосудов, из-за чего быстрее формируются атеросклеротические бляшки. Они сужают просвет артерий и ухудшают кровоток.

Если такие изменения происходят в сосудах сердца, развивается ишемическая болезнь сердца. Она может проявляться давящей болью за грудиной, одышкой, слабостью и холодным потом.

На этом фоне возрастает риск стенокардии и инфаркта миокарда.

Сердечная недостаточность

Сердце, которое годами работает под повышенной нагрузкой, сначала увеличивается в размерах, а затем постепенно истощается.

Это приводит к хронической сердечной недостаточности. У человека появляются отеки ног, сильная усталость, одышка даже при обычной ходьбе и снижение выносливости.

Инсульт

Особенно опасно влияние гипертонии на сосуды головного мозга. Поврежденные артерии могут либо закупориться тромбом, либо разорваться.

В первом случае развивается ишемический инсульт, во втором — кровоизлияние в мозг.

Тревожными симптомами считаются перекос лица, слабость в руке или ноге, нарушение речи и внезапная сильная головная боль.

Почему важно лечить гипертонию

Врачи напоминают: лечение гипертонии — это не только таблетки. Огромную роль играет образ жизни.

Специалисты советуют контролировать вес, ограничивать соль, отказаться от курения, больше двигаться и регулярно измерять давление. Даже небольшое снижение показателей помогает уменьшить риск инфаркта и инсульта.

Гипертония может долгое время протекать почти незаметно, но при этом постепенно разрушать сосуды и внутренние органы. Именно поэтому врачи называют контроль давления одной из главных мер профилактики тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

#медицина #врач #образ жизни #профилактика #инфаркт #инсульт #лечение #здоровье #гипертония
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
