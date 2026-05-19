Андрис Кулбергс, похоже, настолько вжился в роль премьер-министра, что... забыл, что пока еще не премьер-министр, а лишь кандидат! Сегодня утром он свой рабочий день начал со встречи с президентом Банка Латвии, после чего отправился к управляющему Госкассой. Цель переговоров - подготовиться к возможному сокращению расходов еще в бюджете-2026! С одной стороны, это, конечно, замечательно. что Кулбергс хочет узнать мнение экспертов и получить необходимую информацию о бюджете и возможностях его урезания. С другой стороны, это явно "преждевременный выстрел" - все-таки президент поручил Кулбергсу формирование правительства и правящей коалиции, причем времени на это Ринкевич дал совсем мало - уже в понедельник, 25-го мая, Кулбергс должен рассчитаться о проделанной работе. Так зачем сейчас терять время и энергию на бюджетные переговоры, если кандидат в премьеры даже еще и коалицию не сформировал, уже не говоря о получении мандата от Сейма?!

Между тем, по слухам, "Новое Единство" пока весьма скептически смотрит на план действий Кулбергса - в том числе и в бюджетных вопросах. Более того, "Новое Единство" считает, что кандидату в премьеры не следует исключать из переговорного процесса "прогрессивных"... Напомним, что против включения в коалицию "прогрессивных" категорически возражает Нацобъединение.

Самое же интересное начнется, когда дело дойдет до дележа министерских портфелей. Если вообще дойдет... По неофициальной информации, о распределении сфер ответственности в правительстве Кулбергс планирует говорить в пятницу - к этому моменту, как надеется Кулбергс, уже будет понятен состав коалиции.

В любом случае, пока нет никаких гарантий, что Кулбергсу к понедельнику удастся создать правительство большинства. А с моделью правительства меньшинства президент может не согласиться, ведь оно по сути ничем не отличается по возможностям и влиянию от нынешнего отставного правительства Силини.

"Все (потенциальные коалиционные партнеры - поясн.авт.) что-то мелят впустую о школьных программах, о здоровье, бюджете. Вместо этого мы ждем конкретного ответа о том, что действительно нужно сделать! airBaltic будем спасать? Миллиард шведскому акционеру Telia за их част капитала в Tet/LMT будем платить? Как конкретно будет осуществляться экономия средств? Каковы идеи на сей счет кандидата в премьеры и коалиции? Если бы я был депутат Сейма, то, прежде чем голосовать за утверждение этого правительства, я бы хотел знать ответы на эти вопросы", - заметил в социальной сети X политтехнолог Юргис Лиепниекс и с ним сложно не согласиться.