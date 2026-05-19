В ближайшие сутки местами, в основном в Латгале и Видземе, ожидается кратковременный дождь, на востоке страны - также гроза.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит от +4 градусов в Курземе до +12 градусов на востоке страны, местами возможен туман.

Днем сохранится переменная облачность, будет дуть слабый северный ветер, воздух прогреется до +16..+22 градусов, на побережье - до +12..+15 градусов.

В Риге в среду ожидается преимущественно облачная погода, без осадков. Будет дуть слабый западный ветер, который сменится на северный. Температура воздуха ночью составит +9 градусов, днем - до +16 градусов, у моря - около +12 градусов.