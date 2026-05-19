«Россия снова лжёт!» – Байба Браже отрицает, что Латвия будет стрелять украинскими дронами по Москве

Дата публикации: 19.05.2026
Изображение к статье: Байба Браже не раз встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ФОТО: LETA

Исполняющая обязанности главы МИДа Латвии оперативно опровергла заявление Службы внешней разведки (СВР) РФ. Там сегодня заявили, что "в Латвию уже прибыли украинские операторы БПЛА". С опровержением тезиса СВР выступили также президент Латвии, и.о. премьера ЛР и Латвийская армия.

Сегодня с утра Служба внешней разведки РФ заявила, что ранее дроны залетали на РФ через небо стран Балтии, а теперь беспилотники планируется запустить непосредственно с территории этих государств, чтобы сократить время подлета и повысить эффективность ударов.

Утверждается, что в Латвию уже прибыли украинские операторы БПЛА, которые якобы размещены на латвийских военных базах "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс". И ждут команды, чтобы ударить по России.

Москва угрожает Латвии ответным ударом: «Координаты центров принятия решений в Латвии известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия».

«Россия снова лжёт!». На этот раз это – СВР, или Служба внешней разведки, которая проводит дезинформационную кампанию против Латвии.

ФАКТ: Латвия НЕ предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно объяснялось российским представителям», – написала в сети Х и.о. министра иностранных дел Байба Браже.

Напомним, что в Латвии недавний залет украинских дронов привел к отставке министра обороны, а затем и всего правительства.

При этом и Киев, и власти стран Балтии отрицают, что дроны залетали в Россию с территории стран Балтии. Заявлялось, что они отклонялись от курса из-за действия российского РЭБ.

ДОПОЛНЕНО: Президент Латвии Эдгар Ринкевич также опроверг заявление Службы военной разведки РФ:

«Россия лжёт о том, что Латвия разрешает какой-либо стране использовать латвийское воздушное пространство и территорию для запуска атак против России или любой другой страны», – написал Ринкевич в соцсетях.

А вот сообщение Национальных вооруженных сил ЛР: «Латвия не участвует в планировании и осуществлении контрнаступления Украины против России».

И, наконец, опровержение и. о. премьер-министра ЛР Эвики Силини:

"Россия развёртывает очередную кампанию дезинформации против Латвии, распространяя ложь о том, что Украина планирует использовать Латвию как площадку для атак на территорию России.

Латвия никогда не давала Украине разрешения использовать свою территорию или воздушное пространство для ударов самообороны против России или любой другой страны. Это мы многократно объясняли на международном уровне. Россия является агрессором, и у Украины есть все права защищать себя".

#НАТО #Украина #Латвия #дезинформация #дроны #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
