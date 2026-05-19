Школы Латвии начинают централизованные экзамены на фоне усиленных мер готовности

Дата публикации: 19.05.2026
Сегодня в Латвии начинается сессия государственных проверочных работ для выпускников основной школы. Первым девятиклассники сдают централизованный экзамен по латышскому языку.

В этом учебном году девятиклассникам предстоит сдавать два обязательных централизованных экзамена — по латышскому языку и математике. При этом отдельного экзамена по иностранному языку больше нет. Вместо него школьники в апреле проходили мониторинговую работу по английскому, немецкому или французскому языку, включавшую письменную и устную части.

Чтобы централизованный экзамен считался сданным, ученикам необходимо набрать минимум 15% от максимального количества баллов. Для мониторинговой работы минимальный порог не предусмотрен.

На фоне последних событий с угрозами в воздушном пространстве и общей геополитической напряженности школы в этом году получили дополнительные инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Государственное агентство развития образования совместно с Министерством образования и науки подготовило для учебных заведений рекомендации о действиях при локальных и национальных угрозах.

Инструкции были разосланы школам в конце прошлой недели.

Фактически система образования сейчас готовится не только к экзаменам, но и к возможным внештатным ситуациям. В ведомствах подчеркивают, что единый алгоритм действий поможет школам быстрее реагировать в экстренных случаях.

При этом решения о формате работы конкретных школ, если ситуация затрагивает отдельное самоуправление, будут принимать местные власти.

Сертификаты об окончании основной школы планируется начать выдавать с 26 июня. Для учеников, которые будут сдавать экзамены в дополнительные сроки по уважительным причинам, выдача документов начнется с 30 июня.

Для тысяч школьников по всей стране ближайшие недели станут одним из самых напряженных этапов учебного года.

#образование #Латвия #экзамены #школы #угрозы
Автор - Юлия Баранская
