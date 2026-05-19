После победы Болгарии на «Евровидении» власти страны начали срочную подготовку к конкурсу 2027 года. Главный вопрос сейчас — где найти десятки миллионов евро на проведение шоу, учитывая проблемы с бюджетом и ограниченные возможности инфраструктуры.

Болгария только отпраздновала победу на «Евровидении», а власти уже столкнулись с новой реальностью: проведение конкурса может обойтись стране в десятки миллионов евро.

Как сообщает tv3.lv, уже в первые рабочие дни после финала представители государственных структур начали обсуждать организацию «Евровидения-2027» и искать возможные источники финансирования.

Главные вопросы сейчас — какой город примет конкурс и сколько это в итоге будет стоить.

Опыт предыдущих лет показывает, что расходы на «Евровидение» могут быть огромными. Швейцария на проведение конкурса в 2025 году выделила около 62 миллионов евро, Лиссабон в 2018 году потратил примерно 20 миллионов евро, а Азербайджан в 2012 году вложил около 160 миллионов евро, включая строительство новой арены в Баку.

При этом за неделю «Евровидения» страна-организатор обычно принимает около 100 тысяч гостей — туристов, журналистов, фанатов и делегаций.

Для Болгарии это одновременно шанс заработать на туризме и серьезная финансовая нагрузка. По данным Eurostat, Болгария уже долгое время остается самой бедной страной Евросоюза.

Бывший исполняющий обязанности министра финансов Георгий Клисурски открыто признал, что победа на конкурсе стала неожиданной проблемой для бюджета.

«В бюджете появляется еще одна дыра. Никто не ожидал “Евровидения”», — заявил он.

Сейчас власти оценивают, сколько именно средств придется выделить государству.

Хотя часть расходов традиционно покрывают Европейский вещательный союз, спонсоры и вещательные компании, основная финансовая нагрузка обычно ложится именно на принимающую страну.

Генеральный директор Болгарского национального телевидения Милена Милотинова заявила, что подготовка уже началась.

«Со стороны кажется, что год — это очень долго, но это не так», — подчеркнула она, добавив, что Болгарии, вероятно, придется привлекать иностранных специалистов.

Правительство уже объявило о создании отдельной структуры, которая займется организацией конкурса.

Сейчас главным кандидатом на проведение «Евровидения» считается София.

Столица обладает наиболее подходящей инфраструктурой, а арена Arena 8888 Sofia способна вместить около 12 тысяч зрителей — это соответствует требованиям Европейского вещательного союза. Именно там ранее уже проходило детское «Евровидение».

О проведении конкурса также заявили Бургас и Варна, однако их арены значительно меньше.

Кроме самой площадки, важную роль играет инфраструктура города — гостиницы, транспорт, аэропорты и безопасность. И здесь у Болгарии могут возникнуть сложности. Хотя София, Варна и Бургас имеют международные аэропорты, критики уже предупреждают: даже столице может не хватить мест для размещения всех гостей конкурса без строительства дополнительных гостиниц или временного жилья.

На фоне экономических трудностей вопрос о расходах на «Евровидение» уже вызывает активные споры внутри страны.

Сторонники конкурса считают его шансом для международной рекламы Болгарии и развития туризма, тогда как критики опасаются, что дорогостоящее шоу станет дополнительной нагрузкой для бюджета.

Для Болгарии победа на «Евровидении» стала не только поводом для праздника, но и серьезным финансовым и организационным вызовом.