Считается, что имена должны периодически исчезать из обихода, прежде чем вновь вернуться в моду.
Куда подевались Настеньки
Одним из самых популярных имен в послереволюционной России было Анастасия, Настенька. Это имя носила почти каждая десятая девушка в стране. К концу ХХ века Настей стало значительно меньше. Однако в последние годы родители все чаще вспоминают это красивое имя и дают его своим детям. По статистике, сейчас Насти входят в топ-10 самых популярных девичьих имен.
Имя Иван также переживало изменения — сто лет назад оно было классическим, затем, в 90-е, стало реже встречаться. Сегодня же это имя занимает четвертое место в рейтинге популярности.
Имя Галина за последние 100 лет окончательно утратило свою актуальность. Возможно, это связано с тем, что в переводе с испанского и итальянского оно означает «курица», или просто стало неактуальным. Имя Людмила, которое раньше было популярным, теперь часто заменяется на краткое Мила, так называют новорожденных девочек.
Саши и Леши всегда в моде
В наши дни также подзабыты имена, такие как Нина, Валентин, Геннадий, Анатолий. Если в советские времена они были широко распространены, то сегодня встречаются редко. Нечасто можно встретить и Василиев, Тамар и Клавдий. Почти исчезли из обихода такие имена, как Зоя, Евдокия, Лидия, Герасим, Федор, Зинаида. А ведь когда-то именно они возглавляли списки популярных имен.
Тем не менее, есть имена, которые не теряют своих позиций уже больше века. Это Александр, Алексей, Сергей, Владимир, Дмитрий и Андрей. Они по-прежнему нравятся молодым родителям и широко используются. Не менее популярны имена Елена, Михаил, Наталья, Ольга, Анна. Эти имена давали детям еще наши прабабушки!
Родион, Корней, Мирон — кто еще?
Многие знаменитости предпочитают давать своим детям старинные и редкие русские имена. Например, актриса Ольга Дроздова назвала сына Елисеем, как героя древней былины, а бывшая участница группы «Ранетки» Наталья Мельниченко дала дочери древнее русское имя Рассказа (сокращенно Сказка). Сергей Жуков из «Руки Вверх!» назвал одного из сыновей старинным именем Мирон, а Наташа Королева и Тарзан дали сыну имя Архип. Дочку Сергея Шнурова зовут православным именем Серафима, в честь святого Серафима Саровского и одноименного архангела; сына музыкант назвал Аполлоном.
Сын Олега Газманова, Родион, носит старинное имя, которое сто лет назад было почти так же популярно в России, как Иван. Помните, няню Пушкина звали Арина Родионовна?
Актриса Екатерина Климова вспомнила еще одно подзабытое имя — Корней и дала его своему сыну. Корнеем назвала сына и ее коллега Глафира Тарханова, в ее семье растут также носители других старинных русских имен — Ермолай, Гордей и Никифор. По признанию актрисы, они специально искали редкие имена для детей, чтобы подчеркнуть их индивидуальность. Ведь кто угодно может быть Сашей или Петей, а вот Никифором — попробуйте!
Экстравагантный Никита Джигурда также решил дать старинное имя своему сыну. Одного из его наследников зовут Артемий-Добровлад, что, по всей видимости, означает «владеющий добром».
Самые популярные имена в Москве 100 лет назад
Для мальчиков
Владимир, Виктор, Юрий, Анатолий, Николай, Александр, Борис, Евгений, Валентин, Алексей, Михаил.
Для девочек
Валентина, Нина, Галина, Тамара, Лидия, Вера, Людмила, Зинаида, Надежда, Анна.
