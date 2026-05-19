«Каждую неделю здесь аварии»: жители Плявниеков жалуются на опасный перекресток после нового ДТП

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дорожная авария на перекрёстке

На одном из самых загруженных перекрестков Плявниеков накануне утром столкнулись два автомобиля Audi. По словам очевидцев, один водитель начал левый поворот, а другой пытался успеть проехать перекресток на желтый сигнал светофора.

Очередная авария произошла в понедельник утром на перекрестке улиц Лубанас, Андрея Сахарова и Катлакална в рижском микрорайоне Плявниеки.

Столкнулись два автомобиля Audi. Один из водителей выполнял левый поворот, в то время как второй пытался пересечь перекресток на желтый сигнал светофора.

После удара автомобили получили серьезные повреждения, а местные жители вновь заговорили о проблемах организации движения на этом участке.

«Я не знаю, каждую неделю, каждый месяц здесь авария, авария», — рассказал передаче Degpunktā (ТВ3) местный житель Константин.

По словам жителей района, даже вне часа пик на перекрестке быстро образуются заторы, особенно при левом повороте с улицы Андрея Сахарова на улицу Лубанас.

За один цикл светофора такой маневр успевают выполнить всего несколько автомобилей, из-за чего многие водители пытаются проехать в последний момент.

Именно это, вероятно, и произошло в день аварии.

«Загорелся желтый свет, я ехала, и та машина резко начала поворачивать и врезалась мне в бок», — рассказала водитель Audi Яна.

На перекрестке уже установлена передвижная камера контроля дорожного движения. Записи с нее должны помочь полиции точнее установить обстоятельства столкновения и определить ответственность водителей.

Жители Плявниеков утверждают, что аварии в этом месте происходят регулярно, а сама схема движения давно вызывает недовольство водителей.

Особенно проблемным считается левый поворот, где водителям приходится одновременно следить за интенсивным встречным потоком и быстро меняющимся сигналом светофора.

Подобные столкновения на городских перекрестках часто происходят именно в момент смены сигнала светофора, когда один водитель пытается завершить маневр, а другой — успеть проехать до красного.

Новая авария в Плявниеках вновь привлекла внимание к одному из самых проблемных перекрестков района, где жители давно ждут более безопасной организации движения.

#ДТП
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
