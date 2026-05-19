На популярных курортах Хургада, Шарм-эль-Шейх и Эль-Кусейр власти Египта усилили меры безопасности после участившихся случаев появления акул у побережья Красного моря. Для защиты туристов на пляжах увеличили количество спасателей и организовали патрулирование береговой линии.

С открытием туристического сезона у египетских курортов Хургады, Шарм-эль-Шейха и Эль-Кусейра участились случаи появления акул, привлекаемых косяками рыбы к мелководью.

Как сообщило арабское издание "Al Arabiya", в ответ на это власти Египта экстренно усилили меры безопасности на побережье Красного моря.

Согласно новым предписаниям, администрацию каждого отеля обязали обеспечить постоянное присутствие квалифицированного спасателя на вышках.

Кроме того, было организовано регулярное дежурство моторных лодок вдоль береговой линии, а природоохранные ведомства начали отлов потенциально опасных для человека хищников.

Поводом для резкого усиления мер стало недавнее появление двухметровой тигровой акулы в районе курорта Эль-Кусейр. Данный инцидент привел к временному закрытию местных пляжей для купания и дайвинга.

Власти приняли решение о поимке и последующем уничтожении обнаруженного животного, что вызвало недовольство и споры среди части туристов, обеспокоенных методами защиты экосистемы.

Как сообщило информационное агентство, хищники подходят близко к берегу в поисках кормовой базы, создавая прямую угрозу безопасности отдыхающих.

Министерство туризма Египта рассчитывает, что оперативное введение патрулей и привлечение спасателей позволит нормализовать обстановку на пляжах в ближайшее время.

Египетские власти пытаются сохранить безопасность туристического сезона на фоне роста числа встреч с морскими хищниками. При этом методы борьбы с акулами уже вызвали дискуссии среди отдыхающих и экологов, обеспокоенных возможным вмешательством в экосистему Красного моря.