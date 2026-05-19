После падения дронов на нефтебазе в Резекне Министерство обороны Латвии признало серьезные проблемы в системе наблюдения за воздушным пространством и оповещения населения. В ведомстве заявили, что главная задача сейчас — понять, почему угроза не была своевременно обнаружена и почему жители получили предупреждения слишком поздно.

Министерство обороны Латвии признало, что в ночь на 7 мая системы контроля воздушного пространства не сработали так, как должны были. Тогда два беспилотника пересекли границу и упали на территории нефтебазы в Резекне.

«К сожалению, в ту ночь наши системы наблюдения за воздушным пространством не сработали так, как должны были сработать», — заявила в эфире передачи TV3 «900 секунд» директор департамента военных общественных отношений Гуна Гаврилко.

По ее словам, операторы не смогли своевременно идентифицировать угрозу.

Сейчас Министерство обороны проводит анализ произошедшего и моделирует различные сценарии, чтобы понять, как улучшить реагирование на подобные инциденты в будущем. Одновременно Латвия все еще ожидает поставки ряда ранее закупленных систем противовоздушной обороны.

«Однозначно есть системы, которые мы все еще ждем», — признала Гаврилко.

Она подчеркнула, что страна сейчас формирует многоуровневую систему ПВО, в которую должны войти радары, сенсоры, мобильные подразделения и патрулирование воздушного пространства силами НАТО.

Одним из самых острых вопросов после инцидента стало запоздалое оповещение жителей. Гаврилко признала, что предупреждения через систему сотового вещания люди получили уже после взрыва, и назвала это недопустимой ситуацией.

«Тот факт, что жители не были своевременно предупреждены, конечно, является недопустимой ситуацией», — заявила представитель Минобороны.

Она пояснила, что тревожные сообщения должны отправляться уже тогда, когда появляется потенциальная угроза, а не только после фактического пересечения границы.

«Если мы будем ждать, пока конкретный дрон достигнет нашего воздушного пространства, это уже может быть слишком поздно», — отметила Гаврилко.

По ее словам, именно поэтому иногда жители получают предупреждения даже в случаях, когда объект в итоге не залетает на территорию Латвии.

Представитель Минобороны также рассказала, как действует армия, если беспилотник уже обнаружен.

«В тот момент, когда мы зафиксировали и идентифицировали этот дрон, начинается своего рода охота на него», — сказала она.

После этого мобильные подразделения получают координаты предполагаемого движения объекта и выдвигаются в нужный район.

Фактически это означает, что реакция часто начинается уже после пересечения границы. Гаврилко призвала жителей в подобных ситуациях сохранять спокойствие и не выходить на улицу. Если слышен характерный звук дрона, напоминающий мопед, людям рекомендуется придерживаться «принципа двух стен» — находиться в помещении, где между человеком и внешней средой есть как минимум две стены.

Отдельно в Минобороны прокомментировали публикацию фото и видео дронов в интернете. Хотя в Латвии за съемку беспилотников сейчас не предусмотрены санкции, поскольку страна не находится в состоянии войны, в ведомстве предупреждают: подобные материалы могут дать потенциальному противнику информацию о возможностях латвийской обороны.

Инцидент в Резекне стал одним из самых серьезных испытаний для латвийской системы реагирования на воздушные угрозы за последние годы и уже вызвал политический кризис, завершившийся сменой министра обороны.

После событий в Резекне власти фактически признали: система обнаружения и реагирования на угрозы с воздуха в Латвии пока остается уязвимой.