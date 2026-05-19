Даугавпилсское самоуправление готовит алгоритм действий для школ и городских служб на случай угрозы в воздушном пространстве. Поводом стали недавние инциденты с беспилотниками в Латгале и усиление мер гражданской обороны.

В Даугавпилсе начали разрабатывать систему действий для образовательных учреждений на случай угрозы в воздушном пространстве. Об этом журналистам сообщили представители самоуправления.

Поводом стали недавние инциденты с дронами в Латгале, в том числе случай в Резекне, где беспилотники упали на территорию нефтебазы. После этого в Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае была созвана комиссия гражданской обороны.

Вице-мэр Даугавпилса Игорь Прелатов заявил, что сейчас основное внимание уделяется улучшению коммуникации между службами и координации действий в подобных ситуациях. Одновременно самоуправление пересматривает внутренние планы реагирования.

Заместитель исполнительного директора Даугавпилсской думы Карлис Расис сообщил, что на прошлой неделе была утверждена новая редакция плана гражданской обороны. В документе с учетом нынешней ситуации уточнены возможные угрозы и действия служб. По словам Расиса, в случае угрозы воздушному пространству ведущая роль остается за Национальными вооруженными силами.

Самоуправление в такой ситуации отвечает прежде всего за информирование жителей, организацию работы учреждений и ликвидацию последствий.

Отдельное внимание уделяется школам и детским садам. Сейчас город разрабатывает рекомендации по обеспечению учебного процесса в подобных условиях. При этом окончательные решения — например, о дистанционном обучении или изменении режима работы школ — в каждом конкретном случае будет принимать комиссия гражданской обороны на основании информации НВС.

Планируется, что даже при угрозе в школах останутся дежурные сотрудники, чтобы при необходимости принимать детей.

Фактически самоуправления Латгале начинают готовиться к ситуациям, которые еще недавно воспринимались как маловероятные.

После серии инцидентов с беспилотниками вопросы гражданской обороны и работы школ в условиях потенциальной угрозы стали частью повседневной повестки региона.

Даугавпилс также ожидает единых государственных рекомендаций о том, как самоуправлениям действовать при подобных угрозах. На этой неделе запланирована встреча с Центром кризисного управления, где эти вопросы будут обсуждаться на национальном уровне.

Ранее аналогичный алгоритм действий уже утвердили в Балвском крае после очередных предупреждений системы сотового оповещения.

В Латгале все чаще подчеркивают, что подобные ситуации могут повторяться, пока продолжается война России против Украины и сохраняются риски появления военных беспилотников вблизи латвийской границы.