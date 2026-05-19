В Латвии только половина женщин проходит бесплатные обследования на рак шейки матки, а многие молодые женщины вообще не посещают гинеколога. Врачи предупреждают: позднее обращение за помощью по-прежнему остается одной из главных проблем, пишут общественные СМИ.

Латвийские врачи вновь бьют тревогу из-за низкой активности женщин в профилактических обследованиях. Несмотря на доступные бесплатные проверки, значительная часть жительниц страны по-прежнему не посещает гинеколога и игнорирует скрининги на онкологические заболевания.

По данным медиков, каждая четвертая женщина младше 24 лет вообще не была у гинеколога. Особенно тревожной остается ситуация с раком шейки матки и раком молочной железы.

В прошлом году в Латвии зарегистрировали около 290 новых случаев рака шейки матки и более тысячи случаев рака груди. При этом бесплатное обследование проходят лишь около половины приглашенных женщин.

Гинекологи отмечают, что проблема связана не только с доступностью медицины, но и с отношением к собственному здоровью. По словам врача Сигиты Криевини, многие женщины не приходят на обследования даже тогда, когда их приглашают бесплатно.

«Дверь открыта — приходите. Но женщины не хотят приходить», — отмечает врач.

Медики говорят, что часть пациенток по-прежнему живет с установками советского времени, когда к профилактике относились формально или обращались к врачу только при серьезных симптомах.

Особенно это заметно среди молодых женщин.

Гинеколог Инга Вевере отмечает, что многие девушки до 25 лет считают визит к врачу необязательным, если нет жалоб или вопросов контрацепции. Однако именно регулярные проверки позволяют выявлять заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Врачи рекомендуют посещать гинеколога как минимум раз в два года, а при любых тревожных симптомах — не откладывать визит. Медики напоминают, что некоторые формы рака могут развиваться без выраженных симптомов. Именно поэтому бесплатные скрининги считаются одной из важнейших мер профилактики.

В среднем ежегодно от рака шейки матки в Латвии умирают около 100 женщин. При этом заболевание нередко диагностируют у женщин 30–40 лет — в период, когда у многих уже есть семья и дети.

Врачи подчеркивают: проблема поздней диагностики остается одной из самых болезненных для латвийской системы здравоохранения.

На фоне высоких показателей онкологических заболеваний специалисты продолжают призывать женщин внимательнее относиться к профилактике и не ждать появления серьезных симптомов.