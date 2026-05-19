Ученые сообщили о прорыве в лечении болезни Альцгеймера

Дата публикации: 19.05.2026
Международная группа исследователей разработала инновационный метод лечения Болезнь Альцгеймера с использованием специальных наночастиц. В экспериментах на мышах новая технология смогла восстановить систему очистки мозга, уменьшить количество токсичных белков и вернуть животным когнитивные способности.

Ученые совершили прорыв в лечении болезни Альцгеймера. С помощью специально созданных наночастиц они смогли перезапустить естественную систему очистки мозга у мышей. Инновационный метод восстановил кровеносные сосуды и быстро вывел токсичные белки, вернув животным здоровье. Исследование опубликовано в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy.

Международная команда исследователей из Испании и Китая представила результаты испытаний нового типа терапии. В отличие от традиционных подходов, ученые атаковали не сами поврежденные нейроны, а гематоэнцефалический барьер — защитную сеть кровеносных сосудов мозга.

При болезни Альцгеймера транспортная сосудистая система разрушается, что приводит к накоплению токсичного белка бета-амилоида. Чтобы исправить ситуацию, исследователи разработали «супрамолекулярные препараты». Эти наночастицы не просто доставляют лекарство, а сами выступают в роли терапевтического агента, чинящего молекулярные пути.

Частицы спроектированы так, чтобы взаимодействовать с рецепторами, отвечающими за вывоз мусора из мозга. Вводя препарат генетически модифицированным мышам, ученые добились невероятных результатов: уже через час после инъекции количество амилоидных бляшек в мозге грызунов снизилось наполовину.

Самые поразительные изменения проявились через несколько месяцев. Ученые вылечили пожилых мышей, возраст которых соответствовал 60-летнему человеку. Спустя полгода эти грызуны демонстрировали когнитивные навыки и память совершенно здоровых молодых особей, несмотря на свой преклонный возраст.

Ученые отмечают, что наночастицы активируют каскадную реакцию: восстановив работу сосудов, мозг начинает сам эффективно очищаться от токсинов. Этот подход может стать важнейшим дополнением к существующим видам терапии, открывая безопасный путь для доставки лекарств сквозь гематоэнцефалический барьер.

Исследователи считают, что новый подход может открыть перспективное направление в борьбе с болезнью Альцгеймера. Хотя технология пока находится на стадии экспериментов, результаты уже называют одним из самых многообещающих достижений последних лет в области лечения нейродегенеративных заболеваний.

Автор - Светлана Тихомирова
