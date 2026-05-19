Немыслимо! Девушка подавилась яболоком и на девять месяцев впала в кому 0 234

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Девушка подавилась яблоком

В Санкт-Петербурге скончалась Елизавета Якунинских, которая почти девять месяцев находилась в коме после трагического инцидента с яблоком.

Трагедия произошла в августе прошлого года.

Елизавета, работавшая ветеринаром, приехала в Санкт-Петербург на курсы повышения квалификации. Во время банкета по случаю завершения обучения она подавилась кусочком яблока, который перекрыл дыхательные пути. В результате у девушки остановились дыхание и сердце, наступила клиническая смерть.

Как сообщается, мозг Елизаветы оставался без кислорода около 28 минут. После случившегося она впала в кому, из которой так и не смогла выйти.

Все месяцы семья девушки, ее близкие надеялись на чудо, которое, увы, не произошло.

#медицина #трагедия #семья
Автор - Андрей Хазов
Автор - Андрей Хазов
