Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На переговорах о многолетнем бюджете ЕС Латвия потребует больше денег из-за Украины 0 53

В мире
Дата публикации: 19.05.2026
LETA
Изображение к статье: Флаги у здания Еврокомиссии
ФОТО: Unsplash.com

На переговорах о многолетнем бюджете Европейского союза (ЕС) на 2028-2034 годы Латвия подчеркнет необходимость дополнительного финансирования в связи с последствиями для нее как страны на восточной границе ЕС российской агрессии против Украины, говорится в подготовленном Министерством иностранных дел (МИД) информационном докладе, который сегодня рассмотрело правительство.

Доклад посвящен темам, которые будут рассматриваться на заседании Совета ЕС по общим вопросам 26 мая. В повестку предстоящего заседания включены вопросы о многолетнем бюджете ЕС на 2028-2034 годы, заседании Европейского совета 18-19 июня, отношениях ЕС и Великобритании, а также ежегодный диалог о верховенстве права.

На переговорах о многолетнем бюджете ЕС Латвия также подчеркнет необходимость дополнительного финансирования в рамках общей сельскохозяйственной политики и будет выступать за такое его распределение, которое обеспечивает выравнивание прямых платежей.

Латвия также считает, что необходимо сохранить предложенное Европейской комиссией финансирование Инструмента соединения Европы, в том числе в разделах транспорта и военной мобильности.

Латвию на предстоящем заседании Совета ЕС по общим вопросам будет представлять парламентский секретарь МИД Артем Уршульский.

×
Читайте нас также:
#сельское хозяйство #Украина #Латвия #транспорт #бюджет #финансирование #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эсминец США
Изображение к статье: Тюрьма в Лиепае
Изображение к статье: Военные идут
Изображение к статье: Медицинский лагерь в Бени, Конго

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почем нынче Magnum?
Бизнес
Изображение к статье: Игорь Раев
Наша Латвия
Изображение к статье: Пара влюбленных.
Люблю!
Изображение к статье: Экзамен
Наша Латвия
Изображение к статье: Дырявая крыша на Центральном вокзале Риги Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: От аристократических до смешных: более 100 идей кличек для маленьких собак
Люблю!
Изображение к статье: Почем нынче Magnum?
Бизнес
Изображение к статье: Игорь Раев
Наша Латвия
Изображение к статье: Пара влюбленных.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео