Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Муха не проскочит: 10 лучших растений-репеллентов для огорода 0 161

Люблю!
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Муха не проскочит: 10 лучших растений-репеллентов для огорода

Комары, мухи и другие летающие насекомые могут омрачить отдых на свежем воздухе. Однако некоторые травы и цветы помогут предотвратить их появление на вашем участке.

 

В этих растениях содержатся эфирные масла — природные репелленты. Их наличие не обеспечит 100% защиту, но эффект будет заметен.

Пряные травы

Лаванда

Душистый цветок часто используют для борьбы с молью, но он также отпугивает мух, блох, мотыльков и комаров. В древности люди развешивали пучки сухой лаванды перед дверью и клали в сундуки с одеждой. Следуйте их примеру — поставьте букет на веранде, террасе или в доме.

Базилик

Эта пряная трава не нравится мухам и комарам. Расставьте горшки в местах отдыха — на мангальной площадке, веранде или летней кухне. Также можно приготовить настой. Для этого залейте листья стаканом кипятка на 3-4 часа. Затем удалите зелень, смешайте жидкость с водкой в равных пропорциях. Храните репеллент в холоде и распыляйте перед каждым выходом на улицу.

Лимонный тимьян

Это растение можно выращивать в горшочках или на открытых солнечных участках, а также использовать в качестве приправы. Мало кто знает, что тимьян отпугивает комаров. Для этого нужно сорвать пару листочков, растереть в руке и нанести сок на тело. Будьте осторожны, эфирное масло может вызывать аллергию.

Лемонграсс

Экстракт лемонграсса добавляют в антимоскитные средства и свечи. Это неприхотливое растение быстро разрастается на огороде. Оно предпочитает солнечные, хорошо проветриваемые участки. Зимой можно выращивать его как зелень на подоконнике и заваривать веточки с чаем.

Розмарин

Это растение защищает от кровососущих насекомых и огородных вредителей. Розмарин сушат и используют для приготовления репеллентов. Возьмите веточки пряной травы, залейте кипятком в равных пропорциях и настаивайте полчаса. Затем отожмите размокшие листочки, перемешайте с чистой водой и распыляйте на одежду и в доме.

Декоративные цветы

Бархатцы

Это растение отпугивает комаров, тлю и даже зайцев. Корни бархатцев помогают бороться с фитоболезнями — нематодами. Посадите компактный цветок возле плодовых деревьев или рядом с грядками. На заметку: бархатцы благоприятно влияют на рост садовой розы.

Хризантема

В частях этого неприхотливого цветка содержится пиретрин, который влияет на нервную систему насекомых и обладает мощным инсектицидным действием. Его добавляют в натуральные репелленты, шампуни от блох и средства от клопов. Хризантемы не переносят такие вредители, как муравьи, тараканы, паутинные клещи, вши, блохи и постельные клопы.

Аллиум

Шарообразные соцветия отпугивают не только кровососущих насекомых, но и большинство дачных вредителей. Аллиум боятся слизни, морковные мухи, тля и капустные совки. Сажайте полезный цветок в клумбах рядом с бобами, капустой, картофелем и баклажанами.

Петуния

Этот неприхотливый однолетник часто встречается на дачном участке. Петуния не только украшает сад, но и отпугивает тлю, цикадку, трещалку и помидорного бражника. Размещайте цветок рядом с горохом, фасолью, томатами и болгарским перцем.

Настурция

Аромат этого растения неприятен многим вредителям, таким как капустная совка, белокрылка, тля и краевик. Опытные садоводы сажают настурцию рядом с овощами, которые подвержены нападению этих насекомых. Соседство с капустой (белокочанной и кольраби), огурцами, редисом и помидорами будет благоприятным.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 7 вещей в доме, которые выдают душевную бедность
Изображение к статье: Суп с фрикадельками.
Изображение к статье: Иван Ургант трогательно поздравил старшую дочь Нину с 18-летием и показал редкие семейные фото
Изображение к статье: Детские имена, которые были в моде 100 лет назад

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Левши и правши
В мире
Изображение к статье: Белый дом в Вашингтоне
В мире
Изображение к статье: Екатерина I
Наша Латвия
Изображение к статье: Дональд Трамп.
В мире
Изображение к статье: Щенки
В мире животных
Изображение к статье: Председатель комиссии Сейма по иностранным делам
Политика
2
Изображение к статье: Левши и правши
В мире
Изображение к статье: Белый дом в Вашингтоне
В мире
Изображение к статье: Екатерина I
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео