Комары, мухи и другие летающие насекомые могут омрачить отдых на свежем воздухе. Однако некоторые травы и цветы помогут предотвратить их появление на вашем участке.

В этих растениях содержатся эфирные масла — природные репелленты. Их наличие не обеспечит 100% защиту, но эффект будет заметен.

Пряные травы

Лаванда

Душистый цветок часто используют для борьбы с молью, но он также отпугивает мух, блох, мотыльков и комаров. В древности люди развешивали пучки сухой лаванды перед дверью и клали в сундуки с одеждой. Следуйте их примеру — поставьте букет на веранде, террасе или в доме.

Базилик

Эта пряная трава не нравится мухам и комарам. Расставьте горшки в местах отдыха — на мангальной площадке, веранде или летней кухне. Также можно приготовить настой. Для этого залейте листья стаканом кипятка на 3-4 часа. Затем удалите зелень, смешайте жидкость с водкой в равных пропорциях. Храните репеллент в холоде и распыляйте перед каждым выходом на улицу.

Лимонный тимьян

Это растение можно выращивать в горшочках или на открытых солнечных участках, а также использовать в качестве приправы. Мало кто знает, что тимьян отпугивает комаров. Для этого нужно сорвать пару листочков, растереть в руке и нанести сок на тело. Будьте осторожны, эфирное масло может вызывать аллергию.

Лемонграсс

Экстракт лемонграсса добавляют в антимоскитные средства и свечи. Это неприхотливое растение быстро разрастается на огороде. Оно предпочитает солнечные, хорошо проветриваемые участки. Зимой можно выращивать его как зелень на подоконнике и заваривать веточки с чаем.

Розмарин

Это растение защищает от кровососущих насекомых и огородных вредителей. Розмарин сушат и используют для приготовления репеллентов. Возьмите веточки пряной травы, залейте кипятком в равных пропорциях и настаивайте полчаса. Затем отожмите размокшие листочки, перемешайте с чистой водой и распыляйте на одежду и в доме.

Декоративные цветы

Бархатцы

Это растение отпугивает комаров, тлю и даже зайцев. Корни бархатцев помогают бороться с фитоболезнями — нематодами. Посадите компактный цветок возле плодовых деревьев или рядом с грядками. На заметку: бархатцы благоприятно влияют на рост садовой розы.

Хризантема

В частях этого неприхотливого цветка содержится пиретрин, который влияет на нервную систему насекомых и обладает мощным инсектицидным действием. Его добавляют в натуральные репелленты, шампуни от блох и средства от клопов. Хризантемы не переносят такие вредители, как муравьи, тараканы, паутинные клещи, вши, блохи и постельные клопы.

Аллиум

Шарообразные соцветия отпугивают не только кровососущих насекомых, но и большинство дачных вредителей. Аллиум боятся слизни, морковные мухи, тля и капустные совки. Сажайте полезный цветок в клумбах рядом с бобами, капустой, картофелем и баклажанами.

Петуния

Этот неприхотливый однолетник часто встречается на дачном участке. Петуния не только украшает сад, но и отпугивает тлю, цикадку, трещалку и помидорного бражника. Размещайте цветок рядом с горохом, фасолью, томатами и болгарским перцем.

Настурция

Аромат этого растения неприятен многим вредителям, таким как капустная совка, белокрылка, тля и краевик. Опытные садоводы сажают настурцию рядом с овощами, которые подвержены нападению этих насекомых. Соседство с капустой (белокочанной и кольраби), огурцами, редисом и помидорами будет благоприятным.