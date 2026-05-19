Первая в мире страна даст всем гражданам бесплатный доступ к ИИ 0 171

Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Прогрессивная Мальта.

Прогрессивная Мальта.

Американская компания OpenAI сообщила о заключении соглашения с правительством Мальты, согласно которому все жители страны получат доступ к сервису ChatGPT Plus на один год после прохождения курса по использованию искусственного интеллекта (ИИ).

Мальта стала первой страной в мире, запустившей подобную нацпрограмму. Первый этап инициативы под названием «Искусственный интеллект для всех» стартует уже в мае, Управление цифровых инноваций Мальты будет курировать доступ к бесплатным подпискам.

«Мальта — первая страна, запустившая партнерство такого масштаба, потому что мы не позволяем нашим гражданам отставать в цифровую эпоху. Мы ставим наших людей в авангард глобальных перемен», — заявил министр экономики, предпринимательства и стратегических проектов страны Сильвио Шембри.

Министр добавил, что таким образом Мальта превратит «непривычную концепцию в практическую помощь». Программа также будет доступна для граждан Мальты, проживающих за границей. OpenAI не раскрыла финансовые детали соглашения.

Подписка ChatGPT Plus стоит $20 в месяц. На Мальте проживают 574,2 тыс. человек.

#образование #искусственный интеллект #openai
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
