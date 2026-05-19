Эксперт Центра исследований восточноевропейской политики Арманд Астукевич считает, что заявления российской Службы внешней разведки (СВР) о якобы готовящихся ударах Украины по России с территории Латвии следует воспринимать как дезинформацию и психологическое давление. По его словам, признаков реальной военной угрозы для стран Балтии сейчас не видно.

Эксперт подчеркнул, что заявления СВР не основаны на фактах и сейчас нет индикаторов, которые свидетельствовали бы о реальном риске военной эскалации в Балтийском регионе.

«Российская СВР в целом во время войны стала своего рода конторой по дезинформации», — отметил Астукевич.

По его словам, похожие сообщения ранее звучали и о якобы планах ликвидировать захоронения советских солдат в Латвии или о возможном вторжении НАТО в Молдову. По оценке эксперта, это показывает, что во время войны СВР все активнее участвует в информационных и психологических операциях, пытаясь продемонстрировать свою значимость политическому руководству России.

Комментируя публичные заявления СВР о якобы размещенных в Латвии военнослужащих Сил беспилотных систем Украины и возможном использовании латвийского воздушного пространства для атак по России, Астукевич подчеркнул, что эти утверждения не подкреплены доказательствами.

Цель таких сообщений — создать психологическое напряжение, попытаться запугать страны Балтии, расколоть союзников и ослабить поддержку Украины, указал эксперт. Россия использует и дискуссии последних недель об инцидентах с дронами в воздушном пространстве Латвии, чтобы усилить напряженность в информационном пространстве.

«Политическая среда довольно обострена, и российская сторона это оценивает, поэтому использует возможность каким-то образом инструментализировать эту ситуацию», — сказал Астукевич.

Эксперт подчеркнул, что сейчас не наблюдается признаков, которые указывали бы на подготовку России к военной эскалации против стран Балтии. Он отметил, что главный фокус России по-прежнему остается на войне в Украине, а информационные операции против стран Балтии в основном служат для создания политического и психологического давления.

Если бы существовали реальные военные угрозы, за ними следовали бы и другие индикаторы — например, размещение войск или другие военные сигналы.

«Сейчас мы не видим признаков, которые свидетельствовали бы о реальной военной угрозе. Это, безусловно, увидели бы высшие должностные лица и службы нашего государства», — сказал он.

Эксперт считает, что латвийским и натовским должностным лицам важно и дальше публично опровергать ложные утверждения и четко объяснять ситуацию с безопасностью в регионе. Одновременно он прогнозирует, что агрессивная риторика в информационном пространстве в ближайшее время, скорее всего, не уменьшится.

Это связывается как со сложной ситуацией в экономике и внутренней политике России, так и с ходом войны в Украине, которая для России развивается не так успешно, как первоначально планировалось. В таких условиях нарратив о внешней угрозе служит российскому руководству также инструментом мобилизации общества и отвлечения внимания от внутренних проблем.

Как уже сообщало LETA, СВР распространила утверждения о том, что Украина якобы готовит удары по тыловым регионам России с территории стран Балтии, а украинские военные якобы уже направлены в Латвию. Высшие должностные лица Латвии в своих заявлениях подчеркивают, что Россия лжет.