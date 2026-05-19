Депутат Сейма призывает к введению квот на въезд в Латвию граждан третьих стран.

Глава парламентской следственной комиссии по миграции Янис Домбрава (Нацобъединение) в социальной сети X подчеркнул, что "жесткая миграционная политика - это вопрос выживания нашего народа".

Во время интервью программе Латвийского ТВ Kas notiek Latvijā? депутат отметил, что спецслужбы и миграционные службы уже с трудом, из последних сил контролируют потоки мигрантов, пытаясь не допустить создание этнических группировок организованной преступности. "Возможности наших структур на пределе, поэтому нужны квоты - дабы ограничить получение многократных виз и видов на жительство", - убежден политик.