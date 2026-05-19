Трамп не отказался от Гренландии: США продолжают добиваться контроля над островом

Дата публикации: 19.05.2026
Изображение к статье: Дональд Трамп.

CHATgpt.

Дональд Трамп сохраняет планы по усилению влияния США в Гренландии. Власти острова подтвердили, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в получении контроля над арктической территорией, несмотря на заявления о праве гренландцев на самоопределение.

Визит спецпосланца и экономический форум Future Greenland 2026

Позиция администрации президента США Трампа по вопросу получения контроля над Гренландией остается неизменной. Эту информацию подтвердил глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен после встречи со спецпосланцем президента США по вопросам Гренландии, губернатором штата Луизиана Джеффом Лендри. Спецпосланец прибыл в столицу автономии, город Нуук, с многодневным визитом. Об этом сообщает KURAZH.

Переговоры в Нууке: акцент на самоопределении Гренландии

Йенс-Фредерик Нильсен отметил, что переговоры с Лендри прошли в конструктивной атмосфере, но не продемонстрировали изменений в позиции Соединенных Штатов по поводу будущего Гренландии.

«Мы недвусмысленно подтвердили, что народ Гренландии не продается и что гренландцы имеют право на самоопределение», – отметил Нильсен.

Министр иностранных дел Гренландии Муте Егеде также подтвердил, что США не отказались от планов получить контроль над арктической территорией.

Этот визит стал первым для Джеффа Лендри после назначения на должность спецпосланца по вопросам Гренландии. Американский представитель планирует принять участие в будущем экономическом форуме Future Greenland 2026, который пройдет 19 и 20 мая. Мероприятие направлено на привлечение инвесторов и политических лидеров для развития региона. Делегация США разместилась в одном из отелей Нуука и привезла с собой коробки с кепками MAGA («Make America Great Again»), что стало символической деталью визита.

На вопрос журналистов, какие рекомендации дал ему Трамп перед поездкой, Лендри ответил:

«Он сказал: «Едь туда и заведи много друзей – как можно больше друзей»», – отметил республиканец.

Тем временем, по информации The New York Times, между США, правительством Гренландии и Данией уже четыре месяца продолжаются закрытые переговоры. Начало диалога было инициировано после того, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в конце января убедил президента США отказаться от силового сценария по отношению к Гренландии. Однако американская сторона стремится изменить действующее военное соглашение, чтобы обеспечить бессрочное присутствие своих войск на острове даже в случае, если Гренландия получит независимость.

По мнению редакции, ситуация вокруг Гренландии постепенно превращается в один из ключевых геополитических вопросов Арктики. Интерес США к острову связан не только с безопасностью, но и с доступом к стратегическим ресурсам, транспортным маршрутам и военному присутствию в регионе.

#США #инвестиции #Дональд Трамп #безопасность #дипломатия #геополитика #арктика #Гренландия #экономика #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
