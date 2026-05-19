Американские военные чиновники заявляют, что иранский режим продемонстрировал высокую живучесть и сохранил способность нанести значительный ущерб региону и мировой экономике. При этом ядерный арсенал страны до сих пор не пострадал.

Несмотря на то, что военная кампания нанесла Тегерану серьезный удар - по оценкам Пентагона, было уничтожено около 13 000 целей, разгромлен военно-морской флот и ликвидированы высокопоставленные командиры и сотрудники разведки, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, - противник быстро восстанавливает силы. Об этом сообщило издание The New York Times.

Как заявил американский военный чиновник на условиях анонимности, Иран эффективно использовал месячное перемирие с Соединенными Штатами. За это время Тегеран успел расчистить десятки разбомбленных позиций баллистических ракет, переместить мобильные пусковые установки и, несмотря на значительные потери, скорректировать тактику на случай возобновления ударов.

По словам источника, многие баллистические ракеты запускались из глубоких подземных бункеров и сооружений, высеченных в гранитных горах, которые трудно уничтожить силами американской авиации. В ходе предыдущих атак США в основном бомбили входы в эти объекты, обрушивая и засыпая их, но не уничтожая само оружие внутри. Иран уже раскопал значительную часть таких объектов.

Кроме того, иранское командование, возможно, при содействии России, внимательно изучало траектории полетов американских истребителей и бомбардировщиков. Источник в оборонном ведомстве предупредил, что сбитие истребителя F-15E в прошлом месяце и обстрел с земли F-35 показали: тактика ВВС США стала слишком предсказуемой. Это позволило Ирану более эффективно выстраивать противовоздушную оборону.

Самое главное заключается в том, что, хотя пять недель интенсивных бомбардировок унесли жизни ключевых руководителей Исламской республики, конфликт сделал противника более опытным и стойким. Иранские военные передислоцировали большую часть оставшегося вооружения, укрепив уверенность в том, что страна может успешно противостоять США - будь то путем блокирования Ормузского пролива, атак на энергетическую инфраструктуру государств Персидского залива или создания угроз для американской авиации.